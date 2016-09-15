Stack Group стала сертифицированным партнером Ubuntu

Компания Stack Group предложила сертифицированную открытую операционную систему Ubuntu, настроенную под оптимальную производительность информационных бизнес-систем клиента. Компания предоставляет возможность разворачивать и масштабировать операционную систему Ubuntu в «облаке» и интегрировать ее со сложными приложениями, при этом доступны автоматические обновления безопасности. Ubuntu обеспечивает должный уровень безопасности и содержит все необходимые компоненты для работы в интернете и с офисными программами, сообщили CNews в Stack Group.

«Ubuntu является одной из немногих операционных систем, которые динамично развиваются как для конечных пользователей в качестве ОС для рабочих станций, так и в качестве серверных ОС. Данный факт, в совокупности с гибкостью операционной системы, отмечают многие наши заказчики корпоративного уровня», — указал Дмитрий Соловьев, технический директор Stack Group.

«В настоящее время Ubuntu быстро развивается и является одной из популярных операционных систем с открытым исходным кодом, в том числе и в “облаке”. Все клиенты Stack Group имеют возможность устанавливать ее в виртуальной среде, чтобы использовать вместе с другими облачными сервисами и решать широкий спектр задач», — отметил Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group.

Компания может настроить ИТ-инфраструктуру клиентов и управлять ею, обеспечивая необходимую производительность систем, а также предоставлять консультационную поддержку клиентов от Canonical с учетом крупномасштабных развертываний Ubuntu, заявили в Stack Group.