IBM запустит 50 проектов для сообщества разработчиков Open Source

Корпорация IBM объявила о запуске новой платформы для разработчиков, где представлены передовые технологии с открытым исходным кодом. Как сообщили CNews в IBM, корпорация, помимо того, запустит 50 проектов для сообщества разработчиков открытого ПО, целью которых станет ускорение внедрения сервисов на предприятиях и стимулирование нового класса инноваций в сфере мобильности и аналитики, а также других быстрорастущих направлений.

developerWorks Open (developer.ibm.com/open) — облачная площадка, где разработчикам открыт доступ к последним решениям IBM, техническим знаниям и опыту компании. Кроме того, платформа позволяет взаимодействовать с глобальной сетью программистов для ускорения создания и реализации проектов. Разработчики смогут не только загрузить код, но и посетить блоги, посмотреть видеоматериалы, получить доступ к инструментам и методике, которые помогут им в работе. Благодаря платформе программисты смогут более оперативно создавать и внедрять приложения с открытым исходным кодом, которые отвечали бы различным бизнес-требованиям клиентов, рассказали в IBM.

«Сегодняшняя модель развития сообщества разработчиков открытого программного обеспечения не учитывает ключевых стратегических требований бизнеса. Чтобы решить эту проблему, IBM запускает ряд отраслевых проектов в сфере здравоохранения, мобильных технологий, розничной торговли, страхования и банковского дела, которые нацелены на выполнение реально существующих бизнес-задач», — заявили в корпорации. Целью данной инициативы, по словам представителей IBM, является устранение препятствий, которые мешают разработчикам создать из открытого исходного кода поддерживаемые приложения, которые способны разрешить реальные бизнес-задачи.

Среди огромного числа технологий, которые уже представлены на портале developerworks Open, корпорация открыла доступ к проектам в ключевых сферах. Более того, IBM планирует запустить эти сервисы на своей облачной платформе Bluemix, предназначенной для разработки программного обеспечения.

Например, IBM откроет исходные коды для многих приложений портфеля мобильных решений MobileFirst. Они призваны помочь разработчикам сервисов, которые стремятся выйти на рынок здравоохранения, розничного страхования и мобильного банкинга: IBM Ready App for Healthcare — приложение, которое с помощью мобильного устройства помогает отслеживать ход лечения пациента во время прохождения курса физиотерапии в домашних условиях; IBM Ready App for Retail — поможет оптимизировать обслуживание клиентов, обеспечить индивидуальный подход и изменить представление потребителя о покупках в магазинах за счет использования прямых каналов общения; IBM Ready App for Insurance — позволяет улучшить отношения между собственниками жилья и страховщиками, а также использует различные сервисы «Интернета вещей» для синхронизации дома с коммунальными счетчиками; IBM Ready App for Banking — поможет финансовым учреждениям удовлетворить потребности владельцев бизнеса в мобильных решениях, а также позволит привлечь новых клиентов.

Более того, IBM открывает исходные коды нескольких технологий из области аналитики, в том числе: Activity Streams — предоставит разработчикам типовую модель и формат кодирования для описания того, как пользователи взаимодействуют с приложением и друг с другом; Agentless System Crawler — обеспечит единую облачную систему мониторинга и аналитики с возможностью наблюдения за всеми видами облачных платформ и сред выполнения; IBM Analytics for Apache Spark — решение, с помощью которого каждому станут доступны аналитические возможности платформы Spark (бета-версия доступна на Bluemix).

IBM также продолжит открывать исходные коды облачных сервисов данных, включая: IBM Object Storage on Bluemix Service Broker — может быть использован для интеграции OpenStack Swift и Cloud Foundry, что обеспечит быстрый доступ к данным в «облаке» вне зависимости от того, где они находятся.

«IBM уверена в том, что открытый исходный код является ключевым фактором инновационного развития приложений в “облаке”, — заявил д-р Эйнджел Диас, вице-президент направления Cloud Architecture and Technology, IBM. — Благодаря developerWorks Open мы открываем исходные коды передовых решений IBM, которые, на наш взгляд, могут помочь расширению сообщества».

По данным корпорации, сегодня IBM участвует в более чем 150 проектах, связанных с открытым исходным кодом, в том числе в Spark, OpenStack, Cloud Foundry, Open Contain Project, Node.js, CouchDb, Linux, Eclipse и Apache. С последней компания уже установила партнерские отношения. «Программа developerWorks Open стала заметным шагом в реализации стратегии IBM, в рамках которой компания оказывает поддержку бизнесу по созданию передовых решений и внедрению инноваций с помощью облачных вычислительных систем», — заключили в корпорации.