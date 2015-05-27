Microtek оснастила планшетный сканер ScanMaker 9800XL Plus поддержкой Linux

Компания Microtek, мировой производитель планшетных и документ-сканеров, объявила о выпуске драйверов под операционную систему Linux для профессионального графического планшетного сканера ScanMaker 9800XL Plus. Об этом CNews сообщили в компании «Графитек», дистрибуторе Microtek в России.

«ОС Linux набирает популярность во многих странах и компаниях, стремящихся расширить узкий круг традиционных ПО, — отметил Джеймс Лин (James Lin), менеджер ключевых клиентов в Microtek International Inc. — Мы осознаем эту потребность и поэтому решили добавить поддержку популярной открытой операционной системы нашему флагманскому продукту».

ScanMaker 9800XL Plus предназначен для выполнения широкого круга задач крупноформатного сканирования прозрачных и непрозрачных материалов. Это сканер формата A3 с высоким оптическим разрешением 1600 x 3200 dpi и глубиной цвета 48 bit. Он также поставляется в версии с адаптером для сканирования пленок и слайдов с динамическим диапазоном 3,6 Dmax. Светодиодная (LED) подсветка устраняет необходимость в прогреве сканера перед работой и снижает энергопотребление устройства.

Среди сфер применения этого аппарата: фотодело, полиграфия, оцифровка архивов (как бумажных, так и пленочных), медицина, неразрушающий контроль.

В данный момент драйверы для ОС Linux для SM9800XL Plus поставляются по запросу. Для этого необходимо обратиться к «Графитек». Помимо Linux, планшетный сканер также поддерживает ОС Windows и Mac OS.