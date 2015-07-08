«Рикор» и «Открытые Технологии» испытали российский сервер на готовность к комплексной обработке данных

Российский производитель серверного оборудования «Рикор» и системный интегратор «Открытые Технологии» завершили комплексные испытания аппаратного решения на базе отечественного ARM-сервера EcoServer R314 с широким спектром открытого ПО для обработки данных. Об этом CNews сообщили в «Рикор».

«Данный комплекс является энергоэффективным масштабируемым решением, разработаным и произведенным в России, что позволяет отечественным предприятиям использовать его в рамках программы импортозамещения, — отметил Борис Иванов, вице-президент компании «Рикор». — Спецалисты компании “Открытые Технологии” в результате работ по проверке работоспособности решений подтвердили возможность использования комплекса для решения вычислительных задач и задач хранения данных».

«Проделанная нами совместно с компанией “Рикор” работа позволяет считать, что реализация ИТ-решений на основе EcoServer R314 имеет очень хорошие перспективы, и это может стать важным шагом в развитии отечественной ИТ-индустрии, — считает Андрей Лихачевский, директор по разработке и развитию решений компании «Открытые Технологии». — Обладая конкурентными преимуществами по энергопотреблению и производительностью, достаточной для реализации целого ряда задач наших заказчиков, данные аппаратно-программные комплексы могут стать весьма востребованными на российском ИТ-рынке».

В рамках программы испытаний Rikor EcoServer был протестирован при выполнении следующих типов задач: работа с базами данных разной архитектуры; совместимость с распределенной файловой системой GlusterFS; работа с системами мониторинга и анализа данных.

В первом случае проверялась возможность организации единой точки доступа к данным, расположенным в системах хранения разной архитектуры. Программная конфигурация тестируемого решения состояла из СУБД PostgreSQL и различных модулей экосистемы Apache Hadoop, в основе которой лежит распределенная файловая система HDFS. Конфигурация решения состояла из лезвий сервера Rikor EcoServer R314 на базе ARM-процессоров Marvell Armada XP Highly Integrated Multi-Core ARMv7 под управлением ОС Ubuntu 14.04 LTS Server Edition.

Во втором случае на серверном оборудовании использовалась версия GlusterFS 3.2.5. В целом были рассмотрены три режима работы файловой системы: Distributed Volume, Distributed Striped Volume и Replicated Striped Volume.

Наконец, при тестировании работы с системами мониторинга и анализа данных проверялась работоспособность программных решений Zabbix, ElasticSearch и Logstrash на ARM-платформе.

Все три задачи были решены с помощью сервера от компании «Рикор» в полном объеме.