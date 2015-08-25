SUSE упростила установку Linux на мэйнфреймы при помощи KVM для IBM z Systems

Компания SUSE объявила о том, что операционная система JC SUSE Linux Enterprise Server поддерживает недавно вышедший KVM для мэйнфреймов IBM — серверное решение виртуализации на базе свободного ПО. Как сообщили CNews в SUSE, данное объявление совпало по времени с выпуском компанией IBM LinuxONE — нового набора Linux-систем для мэйнфреймов z Systems.

Как отмечается, SUSE была первой, кто перенес Linux на мэйнфреймы IBM. С 1999 г. обе компании сотрудничают с тем, чтобы SUSE Linux Enterprise Server стала оптимальной операционной системой на IBM z Systems. «После появления KVM для архитектуры IBM Systems z заказчикам стало проще и комфортнее работать с мэйнфреймами IBM», — считают в компании.

«Поддержка KVM для IBM z Systems как со стороны SUSE, так и со стороны IBM дала преимущества нашим общим заказчикам, — заявил Майкл Миллер (Michael Miller), вице-президент компании SUSE по глобальным альянсам и маркетингу. — По просьбам заказчиков мы начали взаимодействовать с IBM и почувствовали все возможности новых z Systems. У заказчиков появился доступ к инновациям в области Linux, что расширяет возможность выбора. KVM для IBM Systems z поможет перенести большее количество рабочих нагрузок Linux на мэйнфреймы и привлечет опытных администраторов, умеющих работать с процессорами x86, которые смогут более широко раскрыть потенциал работы Linux на мэйнфреймах».

Генеральный директор IBM z Systems Росс Маури (Ross Mauri) со своей стороны сказал: «На протяжении последних 15 лет мы наблюдаем стабильный рост популярности Linux на мэйнфреймах, по мере того как компании видят преимущества комбинации Linux и скорости, безопасности и доступности Systems z. Теперь IBM и SUSE вывели Linux на новый уровень производительности. С выходом LinuxONE и KVM у заказчиков появилась возможность выбора простой и экономичной среды серверной виртуализации для мэйнфреймов».