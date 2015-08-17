Вышла новая версия системы управления Red Hat Satellite для ИТ-инфраструктур

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым исходным кодом, объявила о выпуске системы управления Red Hat Satellite 6.1 для ИТ-инфраструктур на базе решений Red Hat. Как сообщили CNews в Red Hat, новая версия дополняет выпущенную в сентябре 2014 г. систему Red Hat Satellite 6.0 улучшенными функциями управления безопасностью и обнаружения систем, а также средствами управления контейнерами в физических, виртуальных и облачных средах.

Управление контейнерами

Движение облачных инфраструктур в сторону контейнерных методов развертывания приложений и баз данных порождает растущий запрос на динамичные средства управления с поддержкой технологии контейнеров. Red Hat Satellite 6.1 реализует такую поддержку на уровне базовых средств системного управления для развертывания и повышения масштабируемости, управляемости и согласованности контейнеров, рассказали в компании. Решение поддерживает контейнерную технологию Docker, дополняя ее средствами контроля версий, проверки подлинности и интеграции с существующими платформами. Масштабируемый локальный реестр с контролем доступа на основе ролей, средства аудита и API-интерфейсы облегчают разработчикам управление программными системами в контейнерных средах.

Безопасность

Новые функции Satellite 6.1 для работы с программными исправлениями и обновлениями позволяют оперативно устранять бреши в системах защиты, развертывать исправления безопасности и обновлять ПО. Оптимизированные отчеты безопасности помогают быстрее идентифицировать уязвимые узлы и принимать защитные меры, чтобы минимизировать простои и риски утечки данных, которые возникают при обнаружении уязвимостей наподобие Shellshock, Heartbleed или GHOST. Предварительная версия технологии управления безопасностью корпоративных систем по методологии OpenSCAP автоматически и с настраиваемой регулярностью проверяет системы на наличие пакетов исправлений, корректность настроек безопасности и признаки компрометации.

Подготовка систем

Red Hat Satellite упрощает подготовку систем за счет автоматического обнаружения в контролируемой сети неизвестных узлов, имеющих уровень «голого железа». Новые узлы самостоятельно регистрируются на сервере Red Hat Satellite с указанием своей аппаратной конфигурации, после чего автоматически конфигурируются по заданными администратором правилам, пояснили в Red Hat.

Red Hat Satellite 6.1 также предлагает: поддержку нескольких сетей — возможность подготовки систем со сложной конфигурацией сети с использованием интерфейсов VLAN, Bonds и Aliased (с помощью оптимизированных шаблонов и процессов такая конфигурация выполняется на этапе первоначальной подготовки систем); изолированный сервер Capsule — ключевой компонент в больших средах управления Red Hat Satellite теперь обеспечивает повышенную защищенность и изоляцию коммуникаций между узлами и серверами Capsule и Satellite, облегчая развертывание; предварительную версию услуги Red Hat Access Insights — новый подписной сервис помогает заказчикам Red Hat Satellite быстро идентифицировать и получить рекомендации по устранению основных потенциальных проблем со стабильностью, производительностью и безопасностью.

«Red Hat Satellite продолжает эволюционировать в ответ на меняющиеся запросы рынка и, в частности, на отчетливо наблюдаемое движение облачных сред в сторону контейнерного развертывания, — отметил Джо Фицджеральд (Joe Fitzgerald), вице-президент по средствам управления, Red Hat. — Новая версия облегчает разработчикам задачи по интеграции системы управления Satellite с гибридными “облаками” и контейнерными средами, а также предлагает оптимизированные отчеты для управления узлами при переходе на такие среды».

Red Hat Satellite 6.1 доступен всем заказчикам Red Hat Satellite с действующей подпиской на сайте access.redhat.com.