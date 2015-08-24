Бывший сотрудник Google создал файловую систему нового типа

Новая ФС для Linux

Бывший инженер Google Кент Оверстрит (Kent Overstreet) разработал новую файловую систему для Linux, которая сможет повысить скорость работы серверных операционных систем. Кроме того, bcachefs — это первая файловая система для Linux, созданная для работы, в первую очередь, с твердотельными накопителями. Об этом разработчик сообщил на сайте lkml.org.

Цели проекта

Для Linux существует множество файловых систем, однако ни одна из низ не может похвастаться высокой степенью универсальности. По словам программиста, в его новой файловой системе он старается достичь производительности и надежности файловых систем ext4 и xfs и одновременно обеспечить функциональность файловых систем btrfs и zfs.

Рождение идеи

Оверстрит рассказал, что идея создания новой файловой системы родилась у него во время работы в Google в период с 2011 по 2013 г., когда он создавал кэширующий алгоритм bcache. «Я осознал, что мы практически создали полнофункциональную файловую систему. И если продолжим в этом направлении, до сможем довести ее до ума», — сказал он.

Функции новой ФС

Название новой файловой системы bcachefs получилось путем сочетания названия разработанного в Google кэширующего алгоритма bcache и аббревиатуры fs (file system). В числе возможностей bcachefs — вычисление контрольных сумм для обеспечения целостности данных, сжатие для экономии дискового пространства, кэширование для сокращения времени доступа и копирование при записи (copy-on-write) для возможности одновременной работы с файлами нескольких сторон.



Бывший сотрудник Google создает новую файловую систему для Linux

Планы разработчика

Со временем Оверстрит планирует добавить в свою файловую систему некоторые другие дополнительные функции, такие как поддержка снэпшотов, чтобы ОС могла автоматически создавать резервные копии данных. Также планируется добавить поддержку техники erasure coding, заключающейся в распределении фрагментов избыточных данных по диску для того, чтобы в случае необходимости их можно было собрать и восстановить информацию.

Недостатки новой файловой системы

Но существуют в новой файловой системы и недостатки, признается Оверстрит. Так, для нее необходимо 20% емкости диска, что достаточно много. Для монтирования файловой системы — чтобы ее могла видеть операционная система — также требуется больше времени, чем на другие ФС. Оба недостатка могут быть устранены, если работа над системой продолжится.

По словам Оверстрита, он работает над системой в личное время, не получая какой-либо финансовой поддержки. Он рассчитывает, что вклад в разработку bcachefs внесут другие такие же энтузиасты, как он сам.

Комментарии участников сообщества

Участники сообщества Linux осторожно отнеслись к затее Оверстрита. Большинство из них отмечают великолепную работу алгоритма кэширования bcache, которую они используют на своих компьютерах. Но, по словам одного из участников беседы на сайте Hacker News, «он надеется, что у Оверстрита есть какие-то скрытые резервы, потому что отладка файловой системы требует массу времени». Он добавил, что попытки «преследования целей» файловых систем btrfs и zfs на Linux уже были, одна из них — проект tux3.