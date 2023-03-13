Разработчики Python отказались от огромного гранта, лишь бы не следовать «повесточке»

Python Software Foundation решила отказаться от грантовой помощи, выделенной Национальным научным фондом США, поскольку новые правила, продавленные администрацией Трампа, требуют от грантополучателя отказа от внедрения культуры разнообразия, равенства и инклюзивности, или того, что в России иногда называют «повесткой» и создают серьезные финансовые риски для их нарушителей. Если бы не идеологическая «заряженность» сторон проект Python мог был получить $1,5 млн на устранение давно известных проблем безопасности.

PSF не станет брать $1,5 млн у NSF

Python Software Foundation (PSF) занимающаяся разработкой и распространением языка программирования Python, решила воздержаться от получения гранта правительства США на сумму $1,5 млн. Некоммерческая организация нуждается в деньгах, но ее руководство не готово следовать новым требованиям, предъявляемым властями США к получателям грантов, которые предполагают отказ от политики формирования культуры инклюзивности на рабочем месте, пишет The Register.

Как сообщила в блоге PSF заместитель ее исполнительного директора Лорен Крэри (Loren Crary), недавно организация получила предложение от Национального научного фонда (National Science Foundation; NSF – независимое агентство при правительстве США), о финансировании устранения структурных уязвимостей в ПО экосистемы Python и каталога пакетов Python PyPI (Python Package Index). На эти цели агентство в рамках программы «Безопасность, защита и конфиденциальность Open Source экосистем» намеревалось выделить $1,5 млн в формате гранта.

Руководство PSF не устроили условия, продиктованные NSF. Попечительский совет организации единогласно проголосовал против получения гранта.

PSF не станет брать $1,5 млн у NSF

PSF планировала пустить грантовую помощь на борьбу с проблемой уязвимости крайне популярной экосистемы Python к атакам через цепочки поставок, внедрение автоматизированного процесса проверки пакетов, загружаемых в репозиторий PyPI с возможностью адаптации для схожих проектов с открытым исходным кодом.

Что не так с условиями получения гранта

В обновленном 62-страничном перечне условий предоставления грантовой помощи, сформированном в период активности администрации Дональда Трампа (Donald Trump), отдельное внимание уделено положениям о недопущении дискриминации (Non-Discrimination Statues).

Согласно соответствующему разделу под номером 35, получатель гранта обязуется, помимо давно устоявшихся федеральных норм вроде Закона о гражданских правах 1964 г., придерживаться ряда специфических требований, определенных в самом перечне, а также указе президента США от 29 января 2025 г.

Так, NSF требует от организаций-получателей средств в период действия гранта не проводить программ, целью которых является следование или продвижение так называемой политики инклюзивности, равенства, разнообразия (Diversity, equity, inclusivity; DEI). Причем это условие распространяется не только на команды, занятые непосредственно решением задач, сформулированных грантодателем, но и организацию в целом.

Ситуация усугубляется и тем, что по условиям гранта, NSF имеет право забрать ранее выданные деньги в случае нарушения политики в отношении DEI, даже если часть из них уже была потрачена. В связи с этим PSF, согласившись на финансовую помощь от правительства, создала бы для себя колоссальные финансовые риски.

PSF – сравнительно небольшая организация. В настоящее время в ней занято 14 человек, а ее годовой бюджет составляет примерно $5 млн. Таким образом, финансовая помощь в размере $1,5 млн на два года могла бы стать серьезным подспорьем в деле PSF. По словам Крэри, столь крупных сумм за один раз организации ни разу в ее истории до сих пор не доводилось.

Наконец, требования NSF противоречат миссии проекта Python, которая предусматривает поддержку и взращивание «разнообразного международного сообщества программистов на Python». По словам Крэри, в PSF не готовы идти на компромиссы по этому вопросу, даже если принятие условий NSF позволило бы претендовать на внушительную финансовую поддержку. Сообществом это было бы воспринято как предательство, считает руководитель PSF.

Пугают руководство PSF новизна и рамочный характер части правовых норм, придерживаться которых требует от грантополучателей NSF. До конца остается непонятным, какие именно из политик, действующих в организации, могут быть отнесены к DEI и способны «аукнуться» ей в будущем.

«Отчасти проблема кроется в неопределенности, – пояснила Крейри в разговоре с The Register. Даже будь у нас желание отказаться от чего-либо, что можно было бы считать [DEI]-работой – чего мы не хотим, – все это предполагает риск, заключающийся в том, что все эти ограничения новы, а формулировки слишком расплывчаты… Мне не хотелось оказаться объектом эксперимента».

Кому мешает DEI

В рамках концепции DEI организации различными способами пытаются бороться с институциональными неравенством и внедряют политику идентичности, стремясь добиться большей вовлеченности отдельных социальных групп, в частности, представляющих этнические, расовые и сексуальные меньшинства.

Различные политические силы кардинально расходятся в оценках пользы DEI и даже в определении термина. Радикальное крыло Республиканской партии США, Дональд Трамп и ряд его сторонников, например, считают политику DEI дискриминационной, поэтому всячески пытаются продавить отказ от нее в госучреждениях и крупных компаниях. В России противники концепции DEI взяли на вооружение термин «повестка», несущий явные негативные коннотации.

Некоторые ИТ-гиганты «сыграли на опережение» и сократили инвестиции в DEI еще до выборов Трампа в 2024 г.