Дистрибутив Linux Gentoo сбежал с GitHub, чтобы быть подальше от ИИ

Проект по разработке уникального в своем роде дистрибутива Linux Gentoo покидает хостинг GitHub, принадлежащий Microsoft. В 2024 г. разработчики Gentoo по ряду сообряжений отказались от использовании ИИ-инструментов в своей работе. Сегодня пользователям GitHub скрыться от ИИ становится все сложнее – сервис слишком настойчиво предлагает собственного умного ассистента Copilot, считают разработчики Gentoo.

Gentoo покидает GitHub

Проект по разработке дистрибутива Linux Gentoo переходит на новый Git-хостинг с принадлежащего Microsoft сервиса GitHub, используемого в настоящее время, пишет The Register.

Сменить площадку, применявшуюся для размещения зеркала кодовой базы Gentoo, разработчиков ОС вынудили «постоянные попытки [сервиса] принудить к использованию ИИ-ассистента Copilot в репозиториях» проекта., поясняют разработчики в сообщении на официальном сайте Gentoo. В качестве замены Github выбрана площадка Codeberg.

Согласно сообщению, опубликованному проектом, к 16 февраля 2026 г. была завершена первая фаза миграции с GitHub на Codeberg. На базе последнего теперь развернуты зеркала репозиториев portage (система управления пакетами в Gentoo), gentoo (официальная коллекция ebuild-файлов – сценариев для системы управления Portage), steve (сервер заданий, используемый для управления параллельной сборкой ПО из исходного кода) и gentoolkit (набор скриптов для администрирования систем на базе Gentoo).

barek2marcin / Фотобанк Pixabay Gentoo покидает GitHub

Репозитории Gentoo на базе Codeberg и GitHub пока используются параллельно, однако впоследствии команда разработчиков намерена полностью перейти на Codeberg и отказаться от использования GitHub.

Сервис Codeberg базируется на открытой платформе совместной разработке Forgejo и финансируется за счет средств некоммерческой организации Coderberg e.V., зарегистрированной в Германии.

Gentoo против ИИ

Весной 2024 г. разработчики Gentoo отказались включать в проект любые правки, предложенные генеративным искусственным интеллектом.

Возбраняется использование чат-ботов OpenAI ChatGPT и Google Bard и ИИ-ассистентов программиста вроде GitHub Copilot или Claude Code. Подобные инструменты нельзя применять для создания ebuild, написания программного кода и документации, багрепортов (сообщения об ошибках).

В числе причин, по которым введение запрета было признано обоснованным: потенциальные проблемы с авторскими правами и контролем качества сгенерированного контента, а также этические соображение.

Опасения разработчиков по поводу качества и сомнения относительно «правовой чистоты» сгенерированного контента нельзя назвать полностью надуманными. В октябре 2022 г. GitHub Copilot поймали на воровстве больших фрагментов исходного кода, защищенного авторским правом.

В январе 2026 г. глава разработки сверхпопулярной свободной утилиты с открытым кодом cURL закрыл программу поиска уязвимостей (Bug Bounty), действовавшую с 2019 г. Как писал CNews, разработчики не выдержали потока бесполезных багрепортов, сгенерированных охотниками за вознаграждением при помощи ИИ – на их проверку в какой-то момент стало уходить слишком много времени.

GitHub и его стремление навязать Copilot

GitHub Copilot – это виртуальный помощник программиста, базирующийся на технологиях искусственного интеллекта. Сервис анализирует код и комментарии к нему и предлагает разработчику различные варианты его дополнения. Ассистент интегрируется с популярными средами разработки, такими как Visual Studio (Microsoft), IntelliJ IDEA, PyCharm (JetBrains).

В основе Copilot лежит языковая модель Codex, разработанная в OpenAI. Обучение нейросети осуществлялось на огромном массиве кода, размещенном в открытых репозиториях самого GitHub. Кроме того, ИИ продолжает обогащаться новыми примерами, анализируя реакцию пользователей-программистов на предложенные правки.

Copilot был запущен летом 2021 г. и доступ к нему поначалу предоставлялся на безвозмездной основе. В феврале 2023 г. заработала версия для бизнеса, доступ к которой предоставляется по подписке.

Как отмечает The Register, с течением времени проектам, в том числе специально избегающим генеративного ИИ, становится все сложнее избегать влияния Copilot на GitHub. Особенно остро это ощущается участниками открытых проектов, имеющих общедоступные GitHub-репозитории и имеющих высокие шансы столкнуться с наплывом пул-реквестов низкого качества, сгенерированных ИИ.

В конце января 2026 г. руководство GitHub инициировало на площадке открытую дискуссию, посвященную проблеме низкокачественного ИИ-кода, объем которого на платформе только растет. Один из вариантов ее решения, рассматриваемых GitHub – дать мейнтейнерам проектов возможность полностью отключить прием пул-реквестов.

Некоторые факты о Gentoo

Gentoo – универсальный дистрибутив GNU/Linux, первый релиз которого состоялся в 2002 г. Одна из главных «фишек» Gentoo – применение технологии Portage, которая по принципу работы напоминает систему управления пакетами ОС FreeBSD (так называемые порты). Portage позволяет как устанавливать ПО из предварительно собранных бинарных пакетов, так и собирать программы из исходных текстов – с оптимизацией под конкретное оборудование и без особых навыков программирования.

По данным Distrowatch.com, в рейтинге популярности дистрибутивов Linux и других Unix-подобных ОС за последние 12 месяцев Gentoo занимает 55 строчку, выше Xubunt и китайского Deepin. В первой пятерке – CachyOS, Mint, MX Linux, Debian и EndeavourOS.