Огромную сумму в самой криминальной криптовалюте пожертвовали фонду, без которого Linux был бы совсем другим

Фонд свободного ПО, финансирующий проект GNU, без которого сложно представить современный Linux, получил приятный подарок на Рождество – крупную сумму, которая более чем вдвое превышает предполагаемый бюджет организации на 2026 г. Личность доноров, стоящих за щедрым пожертвованием, неизвестна, деньги переведены в Monero, которая считается едва ли не самой криминальной криптовалютой.

Манна небесная для FSF

Фонд свободного программного обеспечения (Free Software Foundation; FSF) получил крупное разовое пожертвование на общую сумму $900 тыс. от двух доноров, которые предпочли сохранить анонимность. Об этом организация сообщила на своем официальном сайте.

«Это проявление невероятной щедрости – настоящий подарок в трудное для многих время, в том числе для таких организаций как наша, – сказала Зои Куйман (Zoë Kooyman), исполнительный директор FSF. – Оно доказывает, что свобода программного обеспечения сегодня все сильнее и сильнее волнует людей наряду с вопросами неприкосновенности частной жизни, права собственности и права на ремонт».

В фонде отмечают, что переданная ему сумма является «одним из самых больших подарков, сделанных организации в частном порядке». Деньги были пожертвованы в криптовалюте Monero.

Организация планирует направить полученные $900 тыс. на поддержку инфраструктуры и работы команды технических специалистов, а также на финансирование инициатив, в том числе затрагивающих вопросы образования, лицензирования ПО, проведения общественных кампаний.

Приятный сюрприз от анонимных доноров застал команду проекта в период традиционной зимней кампания по сбору средств для финансирования деятельности организации на следующий год. На момент публикации данного материала были собраны $301,4 тыс. из запланированных $400 тыс. Об этом свидетельствуют показатели счетчика донатов, размещенного на сайте организации.

Криптовалюта с неоднозначной репутацией

Monero – криптовалюта на основе протокола CryptoNote, ориентированная на повышенную конфиденциальность транзакций. Она снискала репутацию самой криминальной криптовалюты, поскольку присущая транзакциям с ее использованием анонимность позволяет преступникам сравнительно безопасно получать оплату за нелегальные товары и услуги.

В сентябре 2023 г. CNews писал о том, что ПО для скрытого майнинга (добычи) Monero начали внедрять через популярный торрент-клиент qBitTorrent. При этом злоумышленникам даже не понадобилось выискивать в программе уязвимости – достаточно было найти пользователя, который не уделил достаточного внимания ее настройке.

Некоторые факты об FSF

Фонд свободного программного обеспечения (ФСПО) – некоммерческая организация, которая, своей основной задачей называет «служение делу свободы пользователей компьютеров и защите прав всех пользователей свободных программ на мировом уровне».

НКО была основана евангелистом свободного ПО Ричардом Столлманом (Richard Stallman) в 1985 г., в Бостоне (Массачусетс, США). В 2019 г. под давлением сообщества он покинул все занимаемые посты в организации, но в 2021 г. вернулся в совет директоров.

ФСПО, в частности, финансирует проект GNU, в рамках которого ведется разработка свободной Unix-подобной операционной системы GNU/Hurd с. К 1992 г. были готовы все основные утилиты для ОС, но не ядро. Спустя более чем три десятилетия проект так и не выпустил GNU/Hurd, готовую к использованию в продакшне. Тем не менее связка утилит GNU с ядром Linux приобрела огромную популярность. Она лежит в основе большинства наиболее значимых дистрибутивов и их производных, например, Debian, Ubuntu, Fedora, RHEL (Red Hat Enterprise Linux), openSUSE.

В 2021 г. компания Red Hat – разработчик RHEL, которая за два года до этого перешла под контроль корпорации IBM, отказалась от дальнейшего финансирования ФСПО из-за возвращения Столлмана в организацию.