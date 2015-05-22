Главный бюрократ интернета загадочно подал в отставку

Глава ICANN Фади Шехаде неожиданно объявил о намерении сложить полномочия посреди процесса трансформации организации и вывода функций управления интернетом из под контроля властей США. Зарубежные СМИ отметили, что уход Шехаде несвоевременен, а объявление о нем именно сейчас — странно.

Президент и исполнительный директор ICANN Фади Шехаде (Fadi Chehade) принял решение покинуть организацию спустя всего три года работы в ней. Сообщение об этом стало неожиданностью для индустрии. «Шехаде проинформировал правление ICANN о намерении сложить полномочия в марте 2016 г. После ухода он будет работать в частном секторе (не связанном с доменными именами)», — сообщается на сайте организации.

Шехаде был активным сторонником разрыва связей ICANN с правительством США (сейчас организацию контролирует Министерство торговли этой страны). «Новость об уходе главы ICANN в следующем марте стала для меня большим сюрпризом, — поделился c газетой Wall Street Journal юрист из компании Virtualaw Филип Корвин (Philip Corwin). — Это означает, что его преемнику придется завершить весьма сложный план реструктуризации ICANN».

Министр связи России Николай Никифоров в своем Twitter предположил наличие связи между анонсом об отставке Шехаде и недавними слушаниями в Конгрессе США по поводу дальнейшей судьбы функций IANA (Internet Assigned Numbers Authority) — некоммерческой организации, которая обеспечивает координацию распределения IP-адресов, работу службы доменных имен (DNS) и стандартизацию интернет-протоколов. Сейчас ее функции исполняет ICANN.

Как отмечает The Register, есть две странности в том, что объявление об уходе прозвучало именно сейчас. Дело в том, что обычно период, за который топ-менеджеры в США объявляют о своем уходе, составляет девять месяцев или год. Таким образом, либо руководство ICANN два месяца скрывало намерения Шехаде, либо решила сообщить о его уходе заблаговременно.

Во-вторых, уход Шехаде несвоевременен по той причине, что в сентябре 2015 г. у ICANN истекает контракт с Министерством торговли США на исполнение функций IANA. Основная задача контракта — поддержка так называемого «файла корневой зоны интернета», в котором содержится информация о доменных зонах.



Фади Шехаде покинет ICANN, не завершив процесс трансформации организации

Согласно различным предложениям, после истечения контракта эти функции планируется передать новым структурам, возможно, входящим в состав ICANN. Считается, что с этого момента американское правительство будет лишено контроля над некоторыми базовыми функциями интернета. Однако конкретного плана в отношении того, кому должны быть переданы функции IANA, пока нет. Подготовить его планируется к июню 2015 г. Большинство наблюдателей единодушны во мнении, что реализовать передачу функций к сентябрю не удастся.

ICANN — созданная в 1998 г. американская организация, занимающаяся обсуждением и разработкой политик, регулирующих технические аспекты в сфере координации системы доменных имен интернета. Она объединяет частных лиц, представителей отрасли, а также некоммерческие и правительственные организации. Ее участники управляют системой доменных имен, распределяют и присваивают уникальные идентификаторы в интернете (такие как IP-адреса), аккредитуют регистраторов имен общих доменов высшего уровня и координируют деятельность волонтеров, помогающих обеспечивать безопасность, стабильность и интероперабельность интернета.