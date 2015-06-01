Разработчика легендарного Linux-дистрибутива загнали в гроб собственные сотрудники

Гендиректор французского Linux-дистрбьютора Mandriva рассказал, что компанию погубили бывшие сотрудники, которых она уволила в надежде выйти в плюс. Суд постановил выплатить им большую компенсацию, а так как у компании не было достаточно денег, заставил ее объявить о банкротстве.

Причиной ликвидации французской Mandriva, выпускающей одноименный Linux-дистрибутив, стали иски бывших сотрудников, которых компания уволила с целью сокращения издержек. Об этом рассказал изданию Business Insider генеральный директор Mandriva Жан-Мануэль Крозе (Jean-Manuel Croset).

В 2013 г. Mandriva получила выручку в размере 533 тыс. евро, которой не было достаточно для выхода в прибыль. Поэтому компания решила сократить часть штата, уволив, главным образом, сотрудников, занимающихся продажами. В 2014 г. Mandriva смогла на 40% увеличить выручку, при этом расходы сократились на 60%. Компания вот-вот должна была выйти в плюс, но иски, поданные уволенными сотрудниками, нарушили ее планы, рассказал Крозе.

Бывшие сотрудники выиграли суд во Франции, и он обязал разработчика выплатить им сотни тысяч евро компенсации. Согласно французскому законодательству, компания должна была сделать это немедленно, не дожидаясь вердикта апелляционного суда.

Именно это и привело к ликвидации Mandriva, сказал Крозе. «Во Франции действует достаточно жесткое в отношении работодателей законодательство. И, так как у компании не было средств немедленно расплатиться с бывшими сотрудниками, суд заставил ее объявить себя банкротом», — пояснил Крозе. Акционеры Mandriva не пожелали выделять средства на ее спасение и проголосовали за ликвидацию бизнеса.



Жан-Мануэль Крозе изложил свою версию происходящего с Mandriva

«Это крайне досадно, ведь состояние Mandriva улучшалось. В 2014 г. результаты от текущей деятельности были практически положительными впервые с 2005 г., — добавил он. — И на особое понимание от властей рассчитывать не пришлось. Суд не разрешил нам ни заплатить компенсацию позже, не сделать это частями».

Несколько дней назад стало известно, что Mandriva подала документы для закрытия юридического лица во Франции.

История Mandriva началась в 1998 г. с выпуска Mandrake — самого простого в использовании на тот момент дистрибутива Linux (впоследствии переименованного в Mandriva). Позиции этого дистрибутива заметно ослабли после появления более популярной альтернативы — Ubuntu.

В 2010 г. контрольный пакет акций Mandriva, находившейся на тот момент в не лучшем финансовом состоянии, был приобретен фондом NGI. Его основным пайщиком был бывший министр связи Леонид Рейман, который проявлял большой интерес к открытому ПО. Рейман также был создателем компании «Роса», разработчика одноименного российского Linux-дистрибутива.

Источник CNews, близкий к акционерам Mandriva, утверждает, что ликвидация Mandriva был плановой. «Основные мощности по разработке еще несколько лет назад были переведены в «Росу», а для продвижения на международном уровне была создана Open Mandriva, — рассказал он. — Закрытие же юридического лица во Франции было формальной процедурой».