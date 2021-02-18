Объявлена новая версия РЕД ОС на основе самого свежего ядра Linux

Российский разработчик «РЕД СОФТ» выпустил новый релиз операционной системы – РЕД ОС 7.3. Версия основана на самом свежем ядре Linux 5.10, что является на данный момент премьерой для отечественного рынка операционных систем. РЕД ОС выпускается не только для архитектуры x86_64, но и для архитектуры ARM (Huawei, Байкал, RPi).

«Новая версия РЕД ОС ориентирована в первую очередь на пользователя. Мы сделали большой упор на удобство в использовании, доработав интерфейс и расширив список поддерживаемого оборудования согласно пожеланиям наших клиентов. Ядро Linux 5.10 позволило нарастить функционал операционной системы, делая РЕД ОС универсальной средой для решения широкого спектра задач», - комментирует Рустам Рустамов, заместитель генерального директора РЕД СОФТ.

Основные изменения, внесенные в дистрибутив РЕД ОС:

В релизе РЕД ОС 7.3 доступна долгосрочная поддержка ( LTS, long-term support ) с минимальным сроком до 2024 года.

) с минимальным сроком до 2024 года. Оптимизированы файловые системы , что за счёт более быстрого сброса метаданных на диск заметно сократит время на выполнение операций с файлами.

, что за счёт более быстрого сброса метаданных на диск заметно сократит время на выполнение операций с файлами. Значительно расширен перечень поддерживаемого оборудования . Специалистами произведены доработки для поддержки старых версий принтеров и сканеров. В релизе РЕД ОС 7.3 используется самая полная пакетная база драйверов GutenPrint , OpenPrinting-PPDs , Foomatic .

. Специалистами произведены доработки для поддержки старых версий принтеров и сканеров. В релизе РЕД ОС 7.3 используется самая полная пакетная база драйверов , , . Интерфейс стал более дружелюбным и интуитивно понятным пользователю Windows, что сокращает расходы на обучение персонала

Добавлена поддержка последних моделей видеоускорителей – AMD NAVI (интегрированная графика в семействах ryzen 5000 и ниже) и Intel (графика, интегрированная в процессоры 10-го поколения и ниже). Обновлены графические драйверы.

Дистрибутив РЕД ОС 7.3 доступен для скачивания по ссылке.

Для использования РЕД ОС юридическими лицами, государственными и коммерческими организациями необходимо заключение лицензионного договора на коммерческой основе.

РЕД СОФТ совместно с партнерами обеспечивает сопровождение продукта на всех стадиях – от пилотирования до внедрения и технической поддержки.