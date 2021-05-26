 

Волгоградские школы перейдут на «Ред ОС»

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«Ред софт» и администрация Волгоградской области заключили соглашение в области науки и развития инновационной деятельности. В ближайший год среднеобразовательные школы Волгограда будут переведены на отечественную операционную систему «Ред ОС». Продукт будет предоставлен как для учебных целей, так и для хозяйственных нужд.

«Ред софт» успешно работает в Волгоградской области на протяжении нескольких лет, что позволяет нам выступить с экспертизой в вопросах перехода региона на отечественное ПО. Благодарим комитет информационных технологий Волгоградской области за предоставленную возможность. В качестве разработчика будем и дальше способствовать популяризации российских решений и выполнению задач по импортозамещению», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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