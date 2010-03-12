«Базальт СПО» выпустила обновленную линейку ОС «Альт»

«Базальт СПО» сообщила о выходе версий 9.2 российских операционных систем «Альт рабочая станция», «Альт сервер» и «Альт сервер виртуализации». Это заключительные версии ОС, основанные на «Девятой платформе» «Альт» (p9) – стабильной ветке российского независимого репозитория «Сизиф». Дальше семейство ОС «Альт» будет развиваться на основе «Десятой платформы» (р10), которая выйдет в ближайшее время.

При создании программных продуктов версий 9.2 разработчики уделили особое внимание инструментам для плавной миграции цифровой инфраструктуры пользователей на российское свободное ПО и отечественные аппаратные решения. «Альт» – первые на рынке российские ОС, работающие на платах с российским процессором «Байкал-М». Организации могут уже сегодня приобрести эти версии, а обычные пользователи – бесплатно скачать для домашнего использования.

«Мы стремимся предоставить нашим пользователям средства для создания комплексных инфраструктурных решений, обеспечивающие постепенное импортозамещение с использованием лучших открытых технологий, – отметил Алексей Новодворский, заместитель генерального директора «Базальт СПО». – Весь разработанный «Базальт СПО» код распространяется исключительно под свободными лицензиями, что обеспечивает возможность его развития и проверки».

Для обеспечения плавной миграции ИТ-инфраструктуры на свободные технологии и отечественные аппаратные решения в ОС «Альт рабочая станция» 9.2 и «Альт сервер» 9.2 включена система поддержки групповых политик на основе Samba. Эта оригинальная разработка «Базальт СПО», на основе международного проекта samba.org. Пользователи ОС «Альт» могут использовать это решение уже сейчас, а команда международного проекта совместно с разработчиками «Базальт СПО» ведет работу по интеграции продуктов. Разработка российских программистов дает возможность поэтапно переводить цифровые ресурсы организации с зарубежных на отечественные решения, управляя инфраструктурой с ОС «Альт» и ОС Windows как единым целым.

В новую версию 9.2. вошел ADMC — новый графический инструмент для работы с доменом Active Directory и управления групповыми политиками. Теперь для настроек больше не потребуется компьютер с Windows.

В дистрибутивы «Альт рабочая станция» и «Альт сервер» включены соответственно клиент и сервер свободной системы инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI) OpenUDS. В качестве платформы для запуска клиентских окружений и приложений можно использовать ОС «Альт сервер виртуализации» 9.2.

«Альт рабочая станция» 9.2 и «Альт сервер» 9.2 построены на актуальном ядре Linux 5.10 LTS (длительной поддержки). Это ядро обеспечивает, в том числе работу ОС на системах с процессорами серий AMD Zen3 и Intel Rocket Lake, а также новые с процессорами архитектуры ARM64.

Исходный код пакетов ОС «Альт рабочая станция» 9.2, «Альт сервер» 9.2 и «Альт сервер виртуализации» 9.2 свободен, он опубликован и доступен всем. Небольшое исключение составляет ряд проприетарных драйверов и прошивок. Продукты можно загрузить с сайтов basealt.ru и getalt.org. Юридические лица имеют право использовать их для ознакомления, а физические – бесплатно для личных нужд.