SUSE выпустила свободную платформу для обеспечения безопасности контейнеров NeuVector

SUSE, поставщик программных продуктов на базе открытого исходного кода, объявила о выпуске NeuVector, платформы для обеспечения безопасности контейнеров. База кода NeuVector стала доступна сообществу разработчиков на GitHub. Раскрытие исходного кода этой ранее проприетарной технологии стало подтверждением приверженности компании SUSE культуре свободного ПО и выполнением обещания предлагать заказчикам самые современные открытые решения.

NeuVector – свободная платформа, обеспечивающая комплексную безопасность контейнеров. Это единственное на сегодняшний день решение, позволяющее выполнять контейнеризированные приложения в среде нулевого доверия (zero trust), утверждают в SUSE. За три месяца, прошедшие после завершения сделки по приобретению NeuVector, компания SUSE успешно решила все технические и юридические вопросы и смогла сделать код этой платформы открытым.

Раскрытие исходного кода не только делает их доступными для сообщества разработчиков свободного ПО, но и повышает уровень доверия со стороны пользователей. Это особенно важно там, где существует жесткое законодательное регулирование в области информационной безопасности, например, в органах государственной власти.

Образы контейнеров NeuVector стали открытым ПО и могут быть развернуты на любом кластере Kubernetes. Пользователи SUSE Rancher могут установить их из каталога приложений. В следующих версиях интеграция этих двух продуктов станет еще более плотной. Разработчики NeuVector придерживаются той же стратегии, что и SUSE, и предлагают решение для всех популярных решений для управления контейнерами – SUSE Rancher, Red Hat OpenShift, VMware Tanzu, Google GKE, Amazon EKS, Microsoft Azure AKS и других.

NeuVector привносит новейшие достижения в области безопасности контейнеров в SUSE Rancher, платформу для управления Kubernetes компании SUSE.

Проект NeuVector позволяет пользователям SUSE Rancher обеспечить требуемый уровень безопасности на протяжении всего жизненного цикла приложения и решать все необходимые для этого задачи: сегментирование сети, мониторинг и анализ трафика, сканирование уязвимостей в контейнерах, управление их конфигурацией и проверка на соответствие требованиям регуляторов, профилирование рисков, обнаружение угроз и реагирование на инциденты ИБ. Эти возможности значительно усиливают встроенные механизмы безопасности SUSE Rancher.

После полной интеграции с SUSE Rancher, NeuVector позволит клиентам гарантировать безопасность своих приложений, развернутых на любом дистрибутиве Kubernetes, сертифицированном CNCF, как в собственных ЦОДах, так и в облаке или на периферии, на протяжении всего их жизненного цикла.