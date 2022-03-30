Состоялся релиз СУБД Postgres Pro Enterprise 13.6.1

Команда Postgres Professional выпустила Postgres Pro Enterprise 13.6.1. Релиз основан на PostgreSQL 13.6 и Postgres Pro Enterprise 13.5.1. Часть изменений в релизе направлена на повышение производительности продукта. Например, за счёт замены блокировок атомарным чтением оптимизирован доступ к полю LSN в заголовке страницы, реализовано кеширование номера блока, соответствующего странице. Это позволило уменьшить время ожидания блокировок и ускорить получение номеров блоков, за счет чего была обеспечена лучшая производительность при одновременном обращении нескольких клиентов к одним и тем же блокам. До 1024 увеличено число разделов хеш-таблицы сопоставлений в общем буфере, что положительно скажется на производительности в многоядерных системах.

Другие изменения в 13.6.1 внесены для корректировки проблем предыдущих версий. Была исправлена ошибка в CFS, в Windows она приводила к незаметному повреждению данных в сжатых табличных пространствах – при запуске сервера после восстановления копии или нештатной остановки. Устранена ошибка в отложенном преобразовании страниц от 32-битных к 64-битным идентификаторам транзакций, производимом в только читающих транзакциях или на репликах. Из-за этого могли происходить сбои при синхронизации преобразованных страниц с другими репликами. Теперь при отложенном преобразовании страницы будут помечаться как подлежащие записи WAL в виде полных страниц.

Также оптимизированы параметры уничтожения процессов при нехватке памяти (OOM) в конфигурации службы Postgres Pro. Ранее коррекция скоринга устанавливалась не только для postmaster, но и для всех процессов Postgres Pro. Из-за этого, когда Postgres Pro исчерпывал всю оперативную память, могли уничтожаться другие важные процессы, например, sshd. Устранена и ошибка сегментации, которая возникала при определенных условиях вызова процедуры, когда задавался параметр plan_cache_lru_memsize. Решена проблема, из-за которой после удаления таблиц в сжатом табличном пространстве на диске все еще оставались подлежащие удалению файлы *.cfm и др.

Кроме того, в Postgres Pro Enterprise 13.6.1 появилась поддержка Rocky Linux 8 и прекращена поддержка устаревших операционных систем Debian 8, Astra Linux «Смоленск» 1.5 и «МСВСфера 6.3». Модуль mamonsu обновлен до версии 3.4.0, а расширение pgpro_pwr – до версии 3.7.

Узнать все подробности изменений в версии Postgres Pro Enterprise 13.6.1 и уточнить детали миграции можно на официальном сайте Postgres Professional.