«Яндекс» опубликовал исходный код распределённой СУБД YDB

«Яндекс» опубликовал исходный код распределённой системы управления базами данных YDB. Технология позволяет создавать масштабируемые отказоустойчивые сервисы, способные выдерживать большую операционную нагрузку. Код предоставляется по открытой лицензии Apache 2.0.

YDB способна обрабатывать миллионы запросов в секунду и сохраняет работоспособность в случае выхода из строя сервера или даже целого дата-центра, утверждают в «Яндексе». Это обеспечивает стабильность созданных на её основе продуктов. Надёжность YDB проверена на масштабах «Яндекса», где она используется больше 5 лет. Проекты в YDB размещают команды «Алисы», «Такси», «Маркета», «Метрики» и других сервисов — сейчас в системе почти 500 проектов. Развернуть YDB можно как на собственных, так и на сторонних серверах — в том числе в Yandex Cloud или других облачных сервисах.

«Мы уверены, что бурное развитие технологий, которое мы наблюдаем в последние десятилетия, было бы невозможно без применения открытого исходного кода. Доступность технологий способствует их распространению и стимулирует к ним интерес. Например, сейчас уже нельзя представить себе интернет без таких баз данных, как MySQL, PostgreSQL или ClickHouse. Публикуя код YDB, мы продолжаем следовать принципам открытости и делимся со всеми наработками, на которые потратили почти десять лет. Теперь технология, которая позволяет «Яндексу» быстро масштабироваться и двигаться вперёд, будет доступна всем под свободной лицензией Apache 2.0.», — сказал Алексей Башкеев, генеральный директор Yandex Cloud.

«Яндекс» систематически выкладывает в опенсорс свои ключевые технологии. В открытом доступе находится библиотека машинного обучения CatBoost, которая используется в «Поиске» и других сервисах Яндекса. В 2016 г. компания опубликовала исходный код ClickHouse — высокопроизводительной аналитической системы управления базами данных.