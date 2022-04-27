VK представила обновление платформы Tarantool

VK представила масштабное обновление платформы in-memory-вычислений Tarantool. Теперь технология доступна в трех версиях: версия с открытым исходным кодом для всех разработчиков и компаний (Community-версия), On-premise для крупного бизнеса (Enterprise-версия) и Tarantool как сервис в облаке VK Cloud Solutions (облачная версия). Новые инструменты позволят повысить безопасность и надежность работы с высоконагруженными сервисами, а также снизить совокупную стоимость владения инфраструктурой.

«Мы стремимся сделать платформу Tarantool доступной, адаптированной под актуальные запросы и потребности бизнеса. Текущее обновление платформы — самое масштабное за всю историю развития продукта. Глобальный рынок in-memory за 2020 г. оценивается в $11,6 млрд, а к 2028 г. он должен вырасти в 4 раза. В России мы также видим высокий потенциал роста in-memory-технологий и активно инвестируем в это направление, — сказал Павел Гонтарев, управляющий директор «VK Цифровые технологии». — Новая версия Tarantool поможет компаниям поддерживать высокий уровень информационной безопасности и экономить вычислительные ресурсы. По нашим оценкам, к 2025 г. на Tarantool будет приходиться до 70% инсталляций на рынке российского рынка in-memory-технологий».

Новая функциональность Enterprise-версии Tarantool направлена на решение трех ключевых задач, с которыми бизнес сталкивается сегодня: безопасность, снижение стоимости и необходимость повышения надежности.

Шифрование канала передачи данных. Основной протокол шифрования данных в Tarantool IProto соответствует самым строгим требованиям корпоративной безопасности. В версии Tarantool 2.10 доступны распространенные алгоритмы шифрования: AES, RSA и ГОСТ (ГОСТ 34.12-2018). Такой подход позволяет надежно защищать передачу данных не только из внешних источников, но и между разными экземплярами Tarantool в процессе репликации.

Сжатие данных в памяти. Новый инструмент позволит эффективнее использовать оборудование, которое используется для больших кластеров хранения данных.

Аудит событий. В обновленной версии Tarantool пользователи могут анализировать расширенный список событий: теперь в журнале операций доступно более 25 типов действий. Это позволяет более гибко подходить к хранению и аналитике совершенных действий, а также устранению инцидентов.

Теперь пользователям облачной платформы VK Cloud Solutions будет доступна вся функциональность Community-версии продукта, необходимого для разработки высоконагруженных приложений. Облачная версия упрощает работу с платформой: Tarantool уже настроен и полностью готов к загрузке данных. Для использования Tarantool в облаке VK Cloud Solutions не нужны серьезные компетенции, необходимые для работы с классической Community-версией, такие как знание языка программирования Lua, шардирование и самостоятельное администрирование решения.

Вместе с выпуском новой Enterprise-версии продукта в VK подтвердили свою стратегию на продолжение поддержки и масштабирования Open Source. В рамках этой стратегии Community-версия Tarantool также получила масштабное обновление, включающее, в частности, расширенный алгоритм выбора лидера в кластере (RAFT) и механизм параллельной работы с транзакциями (MVCC).