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Открытое сообщество разработчиков OpenScaler представило первую версию локализованного дистрибутива openEuler.

Первый релиз дистрибутива OpenScaler для архитектуры x86_64 основан на последней версии openEuler 22.09 и включает в себя все нововведения последнего, поддержку русской локализации и расширенную пакетную базу. Загрузить дистрибутив и ознакомиться с его основными технологическими преимуществами можно на сайте сообщества OpenScaler.

В дальнейшем, по заявлению представителей сообщества, для выпущенной версии дистрибутива будут предоставляться обновления и расширение доступной к установке пакетной базы. Расширение пакетной базы будет производиться согласно потребностям и запросам крупных коммерческих компаний и государственных структур, а также по запросам самих конечных пользователей и членов сообщества дистрибутива.

Специально с целью сбора данных о требуемых в составе дистрибутива программных решениях на сайте сообщества была запущена форма «Запрос на добавление пакета в дистрибутив».

Выпуск дистрибутива OpenScaler для версии x86_64 является первым шагом к созданию универсальной локализованной платформы для всех ключевых аппаратных архитектур. До конца 2022 г. будет выпущена сборка дистрибутива и для архитектуры ARM, утверждает представитель сообщества OpenScaler.

OpenScaler OS — доработанная версия дистрибутива openEuler, китайского open-source-проекта, управляемого некоммерческой организацией OpenAtom Foundation в Китае. Сообщество openEuler является крупнейшим сообществом разработчиков ОС в Китае и включает в себя более 700 тыс. пользователей, более 12 тыс. коммитеров и поддерживает более 9 тыс. репозиториев. На базе OpenEuler уже создано более 10 коммерческих дистрибутивов, которые внедряются в крупнейших компаниях Китая, включая China Construction Bank, China Post, China Mobile и многих других.

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