ГК Mont предложит партнерам отечественную операционную систему Uncom OS

Mont и российский разработчик программного обеспечения «Адвилабс – Рус» заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого Mont предложит своим партнерам отечественную операционную систему Uncom OS.

Uncom OS сочетает в себе гибкость открытых систем и безопасность корпоративных решений. ОС предлагает независимость от импортных ИТ-продуктов, а также готовый набор приложений, адаптированных под российский рынок и основные задачи пользователей.

«В рамках импортозамещения бизнес начинает все активнее исследовать варианты отечественных операционных систем. ОС от Uncom — единый продукт, в котором есть все необходимые инструменты для жизни, работы и учебы. Системой просто и удобно пользоваться, в ней предустановлены браузер, офисные приложения, мессенджеры. Мы убеждены, что операционная система займет свою нишу среди систем для рабочих мест корпоративных пользователей и физических лиц», — отметил Игорь Будай, руководитель отдела платформенных решений ГК Mont.

Операционная система Uncom OS не требует сложных настроек, интуитивно понятна и в ней доступны все основные функции и приложения уже сразу после установки. Среди преимуществ: интерфейс для привыкших работать на Windows и macOS, собственный магазин приложений и встроенный установщик программ. Репозитории в магазине Uncom OS полностью локализованы, следовательно, обновления ОС происходят с российских серверов, а установленные программы не могут быть заблокированы или лишиться своих функций. Также в Uncom OS корпоративные пользователи могут создавать свои внутренние управляемые репозитории.

«Uncom OS абсолютно безопасна, ее архитектура значительно снижает риски хакерских и вирусных атак, система имеет открытый исходный код, что позволяет каждому убедиться в отсутствии уязвимостей. ОС может использоваться внутри локальной сети, обновляясь через внутренний сервис и поддерживая корпоративный магазин приложений для внутренних пользователей. Помимо этого, наша ОС постоянно совершенствуется, команда разработчиков улучшает дружелюбность, функциональность и надёжность системы», — сказал Никита Кочерженко, коммерческий директор Uncom OS.

Первый релиз Uncom OS для общего пользования состоялся в декабре 2022 г.

Создатель Uncom OS — ООО «Адвилабс – Рус» — российская компания-разработчик программного обеспечения, основанная в 2014 г.