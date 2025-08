Разработчик ПО с российскими корнями оставит программистов из России без популярной среды разработки на Java и Kotlin

JetBrains меняет подход к дистрибуции IntelliJ IDEA

Чешская компания JetBrains, разработчик инструментов для программистов, меняет модель дистрибуции интегрированной популярной среды разработки на языках Java и Kotlin – IntelliJ IDEA. Начиная с версии 2025.3, на смену платной редакции Ultimate и бесплатной Community Edition придет единая унифицированная сборка (Unified Distribution). Об этом сообщается в официальном блоге компании.

Наличие платной подписки позволит разработчикам использовать дополнительные функции IntelliJ IDEA, в настоящее время доступные исключительно в редакции Ultimate, однако и без нее среда сохранит свою работоспособность и, как обещают в JetBrains, предложит даже больше возможностей, чем Community Edition в своем нынешнем виде.

Пользователи Community Edition будут переведены на единую версию автоматически, при установке одного из следующих обновлений. Унифицированный инсталлятор можно будет загрузить с официального сайта JetBrains вручную. Кроме того, компания продолжит публиковать на GitHub исходный код открытых компонентов среды и сборки на его основе.

Danial Igdery / unsplash.com Россиян оставят без бесплатной версии IntelliJ IDEA

Переход на унифицированный дистрибутив IntelliJ IDEA позволит достичь сразу нескольких целей, считают в JetBrains. В их числе – более простой и удобный для пользователя доступ к платным функциям, устранение путаницы с версиями IDE и повышение общего качества продукта за счет отказа от поддержки нескольких сборок одновременно.

Россиян отлучат от IDEA?

В JetBrains не ответили на вопросы CNews, касающиеся будущей доступности IntelliJ IDEA для россиян.

Community Edition – единственная версия IntelliJ IDEA, которой россияне имели возможность пользоваться после марта 2022 г. Попытка загрузить инсталлятор редакции Ultimate с официального сайта при использовании IP-адресов, принадлежащих российским интернет-провайдерам, приводит к возникновению ошибки 451 с текстом следующего содержания: «К сожалению, в настоящее время мы не можем предоставлять вам наши продукты или услуги из-за правил экспортного контроля» (“We are sorry, but we are currently unable to provide our products or services to you due to export control regulations”).

Санкции Европейского союза запрещают поставки в Россию в том числе и программного обеспечения.

Загрузить IntelliJ IDEA Ultimate в обход ограничений все же возможно, хотя это мероприятие, вероятно, нельзя назвать полностью законным. В любом случае, даже получив доступ к инсталлятору IDE тем или иным способом, воспользоваться дополнительной функциональностью у пользователя, скорее всего, не выйдет, поскольку оплатить Ultimate-версию россияне не могут.

Опыт с PyCharm не добавляет оптимизма

IntelliJ IDEA не первый продукт JetBrains, переведенный на новую модель дистрибуции. Ранее аналогичной трансформации подверглась другая интегрированная среда разработки – PyCharm, предназначенной для написания кода на языке программирования Python.

Как и IDEA, PyCharm была доступна в двух редакциях: Community Edition и Professional Edition. Однако с недавних пор она поставляется в унифицированном формате. Загрузка PyCharm из России запрещена JetBrains все по тем же причинам юридического характера.

Принимая во внимание такой поворот событий в случае с PyCharm, можно предположить, что и IntelliJ IDEA в ее привычном виде окажется недоступной российским программистам.

В поисках альтернативы

JetBrains была основана в 2000 г. и специализируется на выпуске продуктов для разработки на языках Java, C#, Ruby, PHP, Python, Objective-C, C++, VB.NET, Scala и др. Штаб-квартира находится в Праге. Одним из основателей JetBrains является россиянин Сергей Дмитриев. Как сообщал CNews, в 2012 г. он ушел из компании и покинул пост гендиректора JetBrains. Двое других сооснователей компании – Евгений Беляев и Валентин Кипятков. В начале XXI века Евгений Беляев вышел из состава учредителей компании.

Intellij IDEA далеко не единственный инструмент для разработки на языках Java и Kotlin. Россиянам, к примеру, по-прежнему доступна IDE Apache NetBeans с открытым исходным кодом, развитие которой финансируется корпорацией Oracle.

Помимо нее, российские компании «Группа Астра», Haulmont и Axiom JDK с 2024 г. работают над проектом OpenIDE, основанном на коде Intellij IDEA Community Edition. Как рассказали CNews в Axiom JDK, смена модели дистрибуции IDEA в значительной степени не отразится на развитии OpenIDE. Отечественные разработчики будут собирать на основе открытого исходного кода, который JetBrains выкладывает на GitHub.

«Инженеры OpenIDE отличаются огромным опытом и знаниями, которые позволяют пересобрать выложенную на GitHub open source-версию IDE, включая пересборку зависимостей, написанных на других языка программирования, а также поправить код так, чтобы он соответствовал требованиям РФ и с нуля реализовать возможности, которых нет в open source-версии, включая некоторые из редакции Ultimate. Еще есть разработанный с нуля маркетплейс и плагины, некоторые из которых также пересобраны из исходников, чтобы ими можно было пользоваться в России», – заявил в разговоре с CNews Илья Сазонов, директор по продуктам Axiom JDK, направления Spring и OpenIDE.