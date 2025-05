Spotify уничтожил инструмент для бесплатного скачивания музыки. Если бы не пиратство, не появился бы сам сервис

30.04 11:08, Мск , Текст: Дмитрий Степанов

Стриминг Spotify добился фактического уничтожения дополнения для Chrome, которое позволяло бесплатно и без ограничений скачивать музыку из его библиотеки в обход DRM-системы. В прошлом сервис, который своим появлением и успехом, по мнению экс-главы Sony BMG во многом обязан легендарному The Pirate Bay, сам обвиняли в пиратстве. О том, как в первые годы существования сервис якобы наполнял коллекцию нелицензионными композициями, рассказывается в книге “Spotify Teardown – Inside the Black Box of Streaming Music”, одним из авторов которой выступил близкий к The Pirate Bay и пиратскому движению в Швеции ученый Расмус Фляйшер.