 

Состоялся релиз российского дистрибутива Linux Uncom OS на базе GNOME 45

Цифровизация Системное ПО Открытое ПО

Uncom OS выпустила обновленную версию дистрибутива на базе передовой оболочки GNOME 45. Таким образом, Uncom OS стала первой в мире стабильной, официально поддерживаемой ОС, которая перешла в основной своей версии на GNOME 45, утверждают разработчики системы.

Новая, доработанная разработчиками Uncom OS версия оболочки GNOME 45 ориентирована на улучшение визуализации и функционала приложений (почты, мессенджеров, браузеров и т.д.). В частности, в новой версии настройки ОС были усовершенствованы: пользователь обязательно оценит еще более комфортную скорость работы с приложениями, современный интерфейс и удобный поиск.

«Если раньше протестировать последнюю версию GNOME 45 наши пользователи могли через обновление Uncom OS, то сейчас мы переходим к тому, что основной образ операционной системы будет построен на самой передовой среде визуализации GNOME 45 с нашими собственными доработками UI и UX. Мы системно повышаем уровень визуального и функционального комфорта нашей ОС, что в конечном итоге положительно влияет на качество и эффективность работы наших пользователей», – сказал основатель и генеральный директор Uncom OS Никита Кочерженко.

GNOME – одна из самых популярных сред рабочего стола для Linux, на базе которой работает Uncom OS.

Российская операционная система Uncom OS входит в реестр российского программного обеспечения (реестровая запись №18198).

Короткая ссылка на материал: //cnews.ru/link/n591928