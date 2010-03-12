VK запустила инициативу OpenVK для публикации ПО с открытым кодом. В OpenVK компания будет выкладывать проекты по нескольким направлениям: ИТ-системы и продукты, инструменты и библиотеки для разработчиков, а также модели искусственного интеллекта.

В открытом исходном коде доступна платформа Tarantool для создания высоконагруженных приложений, которую используют крупные компании для обеспечения надежности и скорости своих сервисов; система визуализации данных для мониторинга StatsHouse; дизайн-система VKUI для создания интерфейсов и другие проекты.

Сергей Ляджин, технический директор бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK, сказал: «Инициатива OpenVK способствует обмену знаний и опытом между профессионалами ИТ-отрасли и направлена на поддержку и развитие сообщества разработчиков, предоставляя им доступ к передовым технологиям и инструментам».

В OpenVK также доступны модели искусственного интеллекта и библиотеки для их создания. Среди них модель для синтеза речи, которая позволяет придать искусственной речи правильные эмоциональные оттенки при озвучке текста нейросетями. С ее помощью речь будет звучать естественно и не монотонно.

Ссылки на разработки будут регулярно обновляться и пополняться новыми продуктами.