VK Tech открывает исходный код Java-коннектора для Tarantool

VK Tech открывает исходный код коннектора Tarantool Java EE и переименовывает его в Tarantool Java SDK. Дистрибутив станет доступен в Maven Central, что упростит интеграцию с Java-приложениями в корпоративных средах.

Коннектор Tarantool Java SDK — это набор библиотек для работы Java-приложений с продуктами на базе СУБД Tarantool, такими как Tarantool DataBase и Tarantool Data Grid. Он позволяет разработчикам выполнять операции чтения и записи данных, управлять соединениями и использовать возможности Tarantool из кода на Java. Коннектор подходит для высоконагруженных систем в банках, ритейле и телекоме, где требуется работа с большими объёмами данных в реальном времени.

Публикация в Maven Central — стандартном репозитории для Java-библиотек — устраняет сложности с внедрением в закрытые корпоративные контуры. Разработчики смогут подключить коннектор через стандартные инструменты сборки: Maven, Gradle или другие системы управления зависимостями.

Переход на открытую модель распространения даёт разработчикам и компаниям несколько преимуществ. Исходный код коннектора становится доступен для изучения, что позволяет лучше понимать, как должно быть организовано взаимодействие Tarantool с Java-приложениями. Сообщество сможет участвовать в развитии продукта, предлагать улучшения и сообщать о найденных проблемах.

Коннектор остаётся бесплатным для всех пользователей — как и прежде, оплачиваются только продукты линейки Tarantool. Открытие кода также позволит команде VK Tech сосредоточиться на развитии актуальных версий коннектора и прекратить поддержку устаревших.

«Мы видим, что open source становится стандартом для enterprise-разработки. Публикация Tarantool Java SDK упростит жизнь нашим клиентам: больше не нужно решать проблемы с доставкой коннектора в закрытые контуры. Код открыт, документация доступна, интеграция в несколько строк конфигурации», — сказала директор по продуктам направления Дата-сервисов VK Tech Екатерина Каннуникова.