Google забанила в своих сервисах популярные Linux-браузеры

Пользователи ряда известных браузеров для Linux-систем пожаловались на то, что Google начал блокировать им доступ к в своим сервисам. Американский поисковый гигант считает Konqueror, Falkon и Qutebrowser небезопасными.

Google ополчился на Linux-браузеры

Корпорация Google отказывает в доступе к своим интернет-сервисам пользователям некоторых браузеров для операционных систем на базе ядра Linux. Об этом сообщил Bleepingcomputer.

Трудности со входом в учетную запись Google могут испытывать пользователи Konqueror, Falkon и Qutebrowser, поскольку система аутентификации Google считает эти достаточно популярные в узких кругах браузеры небезопасными.

Konqueror – это веб-браузер с открытым исходным кодом, разрабатываемый в рамках проекта популярной среды рабочего стола для UNIX-совместимых операционных систем KDE Plasma (ранее KDE). Для обработки HTML использует движок KHTML, кодовая база которого послужила основной для движка Webkit (браузеры Safari, прежние версии Chrome и Opera), который, в свою очередь, использовала Google при создании и поныне актуального Blink (браузеры Chrome, Opera, «Яндекс.браузер» и прочие на базе Chromium после 2013 г.).

Falkon (ранее Qupzilla) – кроссплатформенный обозреватель с открытым исходным кодом, с 2017 г. являющийся проектом KDE. Базируется на компоненте Qtwebengine с поддержкой движка Blink.

Qutebrowser – еще один кроссплатформенный браузер с минималистичным графическим интерфейсом и системой навигации в стиле текстового редактора Vim, построенной целиком на клавиатурных комбинациях. Так же, как и Falkon использует Qtwebengine.

Издание обратилось к Google за комментарием относительно ситуации, но на момент выхода данного материала ответ опубликован не был.

Подробнее о проблеме

Как отмечает Bleepingcomputer, сейчас нельзя с уверенностью сказать, когда именно вышеперечисленные обозреватели попали в список нежелательных по версии поискового гиганта, однако тема, посвященная данной проблеме была открыта на форуме Reddit еще в начале декабря 2019 г.

Google не дает войти в учетную запись пользователю браузера Falkon

Причем отдельные пользователи в комментариях к оригинальному сообщению отмечают, что не испытывают каких-либо проблем со входом в свою учетную запись при использовании браузера Falkon. Другие подтверждают ее наличие и докладывают об успехах в деле ее решения подручными средствами. К примеру, сам автор поста утверждает, что благодаря совету одного из комментаторов ему удалось войти в Google-аккаунт при помощи подмены так называемого User-agent – идентификатора ПО, используемого для доступа к веб-ресурсу. По его словам, использование строки “Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:70.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0” в качестве User-agent позволило обойти ограничение, однако попытка обмануть Google, представив Konqueror фирменным браузером корпорации – Google Chrome, не дала желаемого результата.

Редакции Bleepingcomputer удалось подтвердить наличие проблемы в ходе собственного эксперимента: журналисты попробовали войти в собственные Google-аккаунты, используя несколько различных компьютеров под управлением Linux, а также браузеров Konqueror и Falkon. Попытки не увенчались успехом – система встретила пользователей сообщением следующего содержания: «Невозможно войти в систему. Этот браузер или приложение могут быть небезопасными. Попробуйте другой браузер. Если уже используется поддерживаемый браузер, попробуйте обновить страницу и войти вновь».

Кроме того, в тексте присутствует ссылка на страницу поддержки Google, где перечислены поддерживаемые браузеры (Chrome, Safari, Firefox, Opera, Internet Explorer и Edge), а также условия, при которых попытки входа в учетную запись могут блокироваться. Среди них – отсутствие поддержки браузером языка сценариев Javascript и наличие небезопасных или неподдерживаемых расширений.

Google и чужие продукты

Ранее Google неоднократно обвиняли в «нечестных» методах продвижения собственных продуктов.

Так, в апреле 2019 г. бывший вице-президент Mozilla Джонатан Найтингейл (Johnathan Nightingale) рассказал о якобы имеющихся у Google планах по уничтожению Firefox в угоду господству Chrome на рынке браузеров. По его словам, первые попытки убрать конкурента Google предприняла сразу после выхода Chrome в 2008 г., и, спустя 11 лет, ее затея возымела успех – Firefox занимает менее 10% рынка, тогда как Chrome удерживает свыше 60%.

В декабре 2018 г. экс-стажер команды Microsoft Edge Джошуа Бакита (Joshua Bakita) назвал свою версию причины, по которой Microsoft решила перевести браузер Edge на движок Chromium вместо развития собственного EdgeHTML. Он считал, что решение было принято потому, что Google слишком часто и непредсказуемо модифицировала свои веб-приложения, из-за чего в других браузерах они работали с ошибками. По официальной версии, переход был осуществлен ради улучшения совместимости с сайтами и упрощения процесса разработки приложений.

В июле 2018 г. руководитель технической программы Mozilla Крис Петерсон (Chris Peterson) обвинил Google в том, что она замедлила работу сервиса Youtube на всех браузерах, кроме Chrome.