Офисный пакет LibreOffice разделится на бесплатную и коммерческую версии

Разделение LibreOffice

Популярный бесплатный офисный пакет с открытым исходным кодом LibreOffice может обзавестись рядом коммерческих версией, нацеленных на бизнес. Подобный вектор развития проекта предусмотрен новым пятилетним планом организации The Document Foundation (TDF), курирующей разработку продукта. План в настоящее время обсуждается, в том числе при участии представителей сообщества пользователей и разработчиков проекта.

На первом этапе реализации этого плана, в случае его одобрения, ожидаемый в начале августа 2020 г. релиз LibreOffice 7.0 будет распространяться под названием “LibreOffice Personal Edition”, а заставка (Splashscreen) программы будет содержать пометку о том, что данная редакция поддерживается волонтерами и предназначена для индивидуального использования (в оригинале: “The Personal edition is supported by volunteers and intended for individual use”).

Такая формулировка вызвала обеспокоенность некоторых пользователей офисного пакета, которые предположили, что его применение в организациях впоследствии станет невозможным или затруднительным. Однако управляющий совет TDF поспешил развеять их опасения, отметив, что ни для конечного пользователя, ни для разработчиков после такого ребрендинга ничего в сущности не изменится. LibreOffice останется бесплатным как для частных лиц, так и для бизнеса.

Бесплатный LibreOffice переименуют в LibreOffice Personal Edition

«Ни одно из обсуждаемых изменений не повлияет на условия лицензирования, доступность, разрешенные сценарии использования или функциональность [продукта]. LibreOffice всегда будет свободным ПО», – говорится в заявлении организации, опубликованном на ее официальном сайте 6 июля 2020 г.

Заметим, что LibreOffice 7.0 с обновленной заставкой сейчас находится в статусе релиз-кандидата (RC) и уже доступен пользователям-тестировщикам пакета.



Зачем нужна пометка “Personal Edition”

Добавление тэга “Personal Edition”, как пояснили представители TDF, необходимо, исключительно из маркетинговых соображений. Такая пометка позволит более четко разграничить нынешний бесплатный, основанный на труде сообщества, офисный пакет и разрабатываемые партнерами из экосистемы LibreOffice на его основе коммерческие продукты и сервисы семейства LibreOffice Enterprise, которые будут нацелены на корпоративный сегмент рынка.

Несколько слов о LibreOffice

LibreOffice является кросс-платформенным и свободно распространяемым на условиях лицензии MPL 2.0 (Mozilla Public License) офисным пакетом с открытым исходным кодом.

Представляет собой бесплатный аналог Microsoft Office. В качестве базового формата для хранения файлов использует OpenDocument Format (ODF), представляющий собой альтернативу Office Open XML, используемому корпорацией Microsoft. Несмотря на это, LibreOffice полностью поддерживает открытие и сохранение документов в форматах Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint и др).

Разработка LibreOffice началась в 2010 г. на основе кода офисного пакета Openoffice.org (сейчас Apache Openoffice), принадлежащего корпорации Oracle и доставшегося ей от поглощенной в 2010 г. Sun Microsystems.

Часть независимых разработчиков проекта оказалась недовольна авторитарным руководящим стилем Oracle, в результате чего приняла решение основать TDF и под ее эгидой заняться развитием форка или ответвления проекта под другим именем и в соответствии с собственной стратегией. Oracle препятствовать этому не стала.

LibreOffice, в свою очередь, также породил множество форков, в том числе за авторством российских разработчиков.

Так, в ноябре 2019 г. CNews писал об исключении одного из таких продуктов – Alteroffice – из Единого реестра отечественного ПО Минкомсвязи. По словам участника рынка, знакомого с подоплекой удаления, офисный пакет сгубили не столько сами заимствования кода из открытого ПО, сколько прямое нарушение свободной лицензии на его использование. В Alteroffice якобы отсутствовали отсылки к реальному авторству элементов. Из-за этого «Алми партнер», разработчик продукта, утратил законное право на переработку LibreOffice и выпуска на его основе продуктов со сходными свойствами, но под собственной маркой.