Huawei выпустила ОС c открытым кодом на замену Android

Huawei продемонстрировала ОС Harmony OS 2.0, ориентированную на смартфоны, а также на целый спектр других умных устройств. Первые мобильники на ее основе могут появиться в 2021 г., и выпускать их смогут даже сторонние производители. При этом полностью отказываться от Android Huawei пока не спешит.

Второе пришествие Harmony OS

Компания Huawei провела презентацию своей новейшей ОС Harmony OS 2.0, ориентированной в первую очередь на мобильные устройства. Она представляет собой улучшенную версию оригинальной Harmony OS, также известной как HongMeng OS, премьера которой состоялась в начале августа 2019 г.

Как сообщал CNews, Harmony OS первого поколения изначально создавалась для смарт-ТВ, автомобильных головных устройств и ряда других гаджетов. В планы Huawei входила установка ее и на смартфоны, но точных сроков она не называла, и основной целью для нее она не была. В результате за год существования Harmony OS она так и не появилась на мобильных устройствах – ни на смартфонах, ни на планшетных компьютерах, тогда как смарт-ТВ на ее основе продаются с сентября 2019 г.

Harmony OS 2.0, пришедшая на смену первой Harmony OS, появится в модификации для смартфонов в декабре 2020 г., но поначалу будет доступна для бета-тестирования и только для разработчиков гаджетов.

До появления первых смартфонов на собственной ОС Huawei осталось совсем немного

Наряду с бета-версией системы для смартфонов Huawei предложит разработчикам мобильных устройств всю документацию и необходимые программные инструменты для разработки (SDK).

Универсальная ОС для всех

Harmony OS – это модульная ОС, в основе которой лежит микроядро, позволяющее подключать к нему дополнительные модули. Это главное ее отличие от Android, iOS и macOS, в которых реализована концепция монолитного ядра без подключаемых модулей.

За счет микроядерной архитектуры Harmony OS сможет максимально быстро работать на всех типах поддерживаемых устройств.Такой подход позволяет не тащить ненужные фрагменты кода, к примеру, из версии Harmony OS для портативных гаджетов в модификацию для смарт-ТВ или автомобилей.

Во время презентации Harmony OS 2.0 представители Huawei отметили, что система будет распространяться с открытым исходным кодом, доступным для сторонних разработчиков умных устройств. Распространение будет проходить в рамках программы OpenHarmony, и это означает, что использовать Harmony OS смогут любые производители гаджетов.

Harmony OS сможет работать на большинстве современных смарт-устройств

В этом плане Huawei будет конкурировать с Google и ее мобильной ОС Android, распространяющейся по схожему принципу по условиям программы Android Open Source Project (AOSP, нефирменная версия Android без включения сервисов Google).

Как и в случае с Harmony OS первого поколения, новая Harmony OS 2.0 будет ориентирована на целый спектр устройств – смарт-ТВ, часы, планшеты, умные колонки, автомобили и др. Также они заявили, что приложения, написанные под Harmony OS 2.0, будут универсальными для всех типов гаджетов, поддерживаемых этой ОС.

В Huawei отметили также, что HarmonyOS станет первой распределенной ОС, разработанной специально для эпохи полноценных сценариев. По словам представителей компании, в системе реализовано «универсальное голосовое взаимодействие между любыми устройствами», и что она максимально адаптирована для работы как на больших экранах (умные телевизоры), так и на маленьких (смартфоны, часы, планшеты) за счет универсального пользовательского интерфейса.

Релиз без промедлений

Распространение Harmony OS 2.0 с открытым исходным кодом уже началось – компания открыла разработчикам устройств доступ к ней сразу после презентации. Пока такой доступ появился у производителей гаджетов с оперативной памятью от 128 КБ до 128 МБ – список включает автомобильные головные устройства, умные колонки и смарт-ТВ.

Второй этап распространения китайской мобильной ОС будет завершен максимум до апреля 2021 г., когда доступ к ней получат производители устройств с ОЗУ объемом до 4 ГБ. В этот список попадают, в том числе, смартфоны и планшеты начального уровня, а также умные часы.

Третий этап завершится к октябрю 2021 г., когда производители смогут устанавливать Harmony OS 2.0 на устройства с оперативной памятью на 4 ГБ и больше.

Зачем Huawei собственная ОС

Впервые о планах Huawei по выпуску собственной мобильной ОС стало известно еще в 2011 г., но ее разработка затянулась на восемь лет. Толчком к ее завершению и выпуску Harmony OS первого поколения стало сильное давление на Huawei со стороны американского правительства – компания стала мишенью для Дональда Трампа (Donald Trump) и рычагом давления на власти КНР в рамках торговой войны между Китаем и США.

В мае 2019 г., Трамп выпустил ряд указов, в которых он запрещал американским ИТ-компаниям сотрудничать с Huawei. Google была в числе первых, кто подчинился приказу президента, и Huawei лишилась возможности устанавливать на Android сервисы Google – YouTube, Gmail и др., даже магазин приложений Google Play. Это и подтолкнуло ее к наращиванию темпов разработки собственной программной платформы, у которой с декабря 2019 г. есть собственные сервисы Huawei Mobile Services – в их состав входит фирменный магазин ПО AppGallery, доступный, в том числе, и в России.

Отказа от Android не будет

Представители Huawei сообщили, что производители смартфонов получат установить Harmony OS 2.0 на уже существующие устройства, работающие на Android. Сама же Huawei пока не планирует полностью отказываться от операционки Google, несмотря на все американские санкции.

EMUI 11

Как долго компания планирует выпускать Android-устройства, в которых нет сервисов Google, на момент публикации материала известно не было. Тем не менее, вместе с Harmony OS 2.0 она показала и прошивку EMUI 11 для Android, получившую массу изменений и нововведений в сравнении с EMUI 10. Они касаются как визуальной составляющей, так и удобства использования, а также в нее были добавлены новые опции безопасности.

EMUI 11 доступна в бета-версии для ряда топовых смартфонов компании, выпуск ее стабильной версии состоится позже. В будущем эта прошивка войдет в состав Harmony OS 2.0.