Сборщики знаменитых Linux-дистрибутивов отказались выпускать пакеты с Telegram из-за хамства разработчиков мессенджера

Мэйнтейнеры Linux-дистрибутивов Fedora и Gentoo отказались продолжать сборку пакетов с мессенджером Telegram. Свое решение экс-сопровождающие мотивируют множеством факторов, в том числе ужасным отношением со стороны разработчиков мессенджера, но сходятся во мнении, что поддержка Telegram Desktop требует колоссальных трудозатрат.

Fedora и Gentoo без пакетов с Telegram

Сборщики Telegram для популярных Linux-дистрибутивов Fedora и Gentoo приняли решение отказаться от дальнейшей работы по сопровождению пакетов с мессенджером.

Энтузиасты объяснили свое решение трудностями взаимодействия с разработчиками Telegram, наличием некоторых особенностей организации сборки, усложняющих процесс, и недостатком свободного времени. Таким образом, программа обмена сообщениями Павла Дурова может временно или навсегда исчезнуть из репозиториев упомянутых выше дистрибутивов.

Telegram Desktop ищет сопровождающих

Первым сложил с себя полномочия мэйнтейнер Gentoo под никнеймом Georgy Yakovlev, объявивший об этом в почтовой рассылке разработчиков 28 февраля 2021 г., отметив, что больше не располагает временем на поддержку Telegram Desktop. Он также сообщил, что готов передать проект в «хорошие руки» и помочь новичку на первых порах. Необязательным, но крайне полезным навыком нового потенциального сопровождающего специалист назвал владение русским языком. Вероятно, этот язык является родным для разработчиков Telegram, с которыми мэйнтейнерам приходится взаимодействовать.

Не забыл экс-сопровождающий упомянуть и о «подводных камнях», ожидающих преемника: «агрессивной и очень прямолинейной» пользовательской базе, наличием конфликтов из-за зависимостей (Например, Wayland против X11 или Pulse против ALSA). Сопровождение также усложняет хаотичный характер разработки Telegram Desktop. Открытый код проекта распределен между четырьмя отдельными репозиторими на платформе Github. По одному на само приложение Telegram Desktop, библиотеку для WebRTC, сценарии для системы сборки СMake и библиотеки для обработки звука. Причем лишь в первом из них формируются релизы, остальные же обновляются произвольно.

Linux-дистрибутивы Gentoo и Fedora остались без мэйнтейнеров Telegram Desktop

В понедельник, 1 марта 2021 г., примеру коллеги по цеху последовал сопровождающий Telegram Desktop репозитория RPM Fusion Vitaly Zaitsev. Специалист посетовал на «очень токсичное и враждебное» отношение к мэйнтейнерам со стороны разработчиков мессенджера, подчеркнув, что за 16 лет поддержки других проектов с подобным уровнем враждебности не сталкивался. «С GNU/Linux-мэйнтейнерами обращаются как с врагами, их ненавидят», – отметил бывший сопровождающий Telegram Desktop.

По его словам, на сообщения об ошибках, касающихся сборки Telegram Desktop из исходного кода, разработчики «рекомендуют использовать полупроприетарные статически связанные с библиотеками из Ubuntu 14.04 LTS бинарные сборки с официального сайта», присваивая проблеме статус “WONTFIX” (баг существует, но его исправление в планы разработчиков не входит).

Более того, в каждом следующем релизе Telegram Desktop появляются все новые и новые проблемы, которые разработчики решать не желают, апеллируя к тому, что официально поддерживаются только собственные статические сборки. Просьбы о помощи, как отмечает экс-мэйнтейнер проекта, просто игнорируются. В качестве примера он приводит случай внезапного прекращения поддержки сборки Telegram Desktop с Qt младше 5.15.

Qt – это популярный кроссплатформенный фреймворк для разработки ПО. Версия 5.15 увидела свет в конце мая 2020 г.

RPM Fusion – это сторонний репозиторий для пользователей Linux-дистрибутива Fedora, который образовался в 2008 г. путем слияния трех других репозиториев – Livna, Dribble и Freshrpms. RPM Fusion включает софт, который по тем или иным причинам нельзя распространять через основной репозиторий Fedora, например, проприетарные драйверы видеокарт.

Альтернатива есть

Даже если в Gentoo и Fedora Telegram Desktop не обретет нового сопровождающего, пользователи этих дистрибутивов все равно смогут воспользоваться мессенджером.

Загрузить актуальные 64- и 32-битные статические сборки, которые заработают на большинстве современных Linux-инсталляций без дополнительных манипуляций, можно с официального сайта проекта.

Разработчики Linux против Google

В январе 2021 г. CNews сообщил, что из стандартных сборок дистрибутивов Arch Linux, Debian, Fedora, openSUSE и Slackware в ближайшем будущем может быть исключена поддержка открытой платформы Chromium, на базе которой создаются Google Chrome и ряд других браузеров.

В качестве причины называется новая политика Google, которая вступает в силу 15 марта 2021 г., после чего пользователи некоторых браузеров на базе Chromium больше не смогут синхронизировать свои закладки, пароли и даже историю посещений между устройствами. Эта функция работает через сервис Google Sync, а все данные для синхронизации хранятся непосредственно на серверах Google