В Mozilla испугались, что новый Firefox «сломает» сайты, и призвали на помощь пользователей

В Mozilla опасаются, что в Firefox версии 100, которая выйдет в I квартале 2022 г., перестанут правильно открываться многие веб-сайты из-за изменений в User Agent браузера. На примере популярного бизнес-мессенджера Slack продемонстрировано, что опасения не полностью беспочвенны. Пользователей просят помочь убедиться в том, что проблема не будет носить массовый характер.

Опасения Mozilla

Mozilla решила проверить на пользователях Firefox, как отразится на работоспособности сайтов в интернете достижение браузером версии 100. Разработчики предполагают, что переход к трехзначным числам при нумерации версий популярного обозревателя может доставить его пользователям неприятности. Однако надежные данные, которые могли бы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, пока отсутствуют.

Как поясняет Bleeping Computer, опасения могут быть связаны с непредсказуемой реакцией различных веб-сайтов на будущий User Agent (UA) браузера.

UA – это специальная строка, позволяющая идентифицировать программное обеспечение, используемое для доступа к веб-ресурсу. С помощью этого идентификатора сайт, на который заходит пользователь, может определить параметры клиента, например, применяемую операционную систему, тип и версию браузера. Это необходимо для того, чтобы веб-сервер мог учесть уникальные особенности применяемого пользователем ПО и выдать подходящую именно для него версию сайта.

Разработчики проекта Mozilla опасаются, что Firefox 100 «поломает» множество сайтов

UA актуальной на сегодняшний день версии Firefox для 64-разрядной версии Windows 10 будет выглядеть примерно следующим образом: “Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:90.0) Gecko/20100101 Firefox/90.0”. Google Chrome 92 все в той же Windows 10 может передавать такую строку: “Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/92.0.4515.131 Safari/537.36”.

Проверка на пользователях

Разработчики Mozilla хотят убедиться в том, что появление еще одного разряда в номере версии продукта, который передается в составе UA, не «сломает» большое количество ресурсов в Сети. Для этого в тестовую (Nightly) сборку Firefox 92 будет добавлена временно доступная опция “general.useragent.experiment.firefoxVersion”, которая позволит подменить реальную версию браузера в UA на 100.0: “Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:100.0) Gecko/20100101 Firefox/100.0”.

В Mozilla ожидают, что добровольцы-экспериментаторы воспользуются возможностью и сообщат разработчикам, если столкнутся с проблемами в процессе серфинга в интернете с таким UA.

«Забаговал» только Slack

Руководитель инженерной программы Mozilla Крис Питерсон (Chris Peterson), как отмечает Bleeping Computer, сам в течение четырех месяцев тестировал потенциально проблемный UA и за это время столкнулся с единственным случаем некорректной работы веб-ресурса.

Придирчивость к UA продемонстрировал популярный корпоративный мессенджер Slack, приобретенный Salesforce за $28 млрд в 2020 г. По словам Питерсона, в веб-версии мессенджера не работали кнопки во всплывающем мини-окне, которое появляется при наведении курсора мыши на сообщение – такие, например, как Add Reaction («Добавить реакцию») и Reply in thread («Ответить в обсуждении»). Примечательно, что данная проблема возникала только тогда, когда в UA браузера была указана версия в диапазоне от 100 до 519 включительно. В тоже время числа больше 520 в строке UA Slack совершенно не беспокоили.

По информации Bleeping Computer, такое странное поведение Slack связано с ошибкой, допущенной разработчиками в реализации алгоритма сравнения версий браузера: специалисты, вероятно, забывали приводить строковые значения, в виде которых хранились номера версий, к числовым (целочисленным, integer), что и давало некорректные результаты сравнения.

Как отмечает источник, хотя Slack быстро исправил недочет, данный случай хорошо иллюстрирует тот факт, что даже самые банальные ошибки могут привести к неожиданным последствиям при переходе пользователей на Firefox 100.

Тем важнее тщательно подойти к вопросу тестирования перед выпуском сотой версии браузера. Времени на это у разработчиков проекта Mozilla более чем достаточно – выход тестовой (Nightly) сборки Firefox 100, напомним, намечен на март 2022 г. Если по итогам испытаний окажется, что переход на сотую версию массово «ломает» сайты, разработчики из Mozilla просто «заморозят» версию браузера в UA, остановившись на “Firefox/99.0”, отмечает Bleeping Computer.

Ситуация на рынке браузеров

Firefox не единственный браузер, который в ближайшее время достигнет сотой версии. 29 марта 2022 г. должен выйти стабильный релиз Google Chrome 100. Примерно в это же время состоится релиз Microsoft Edge 100, который имеет единую кодовую базу с Chrome 100.

Согласно данным портала Statcounter по состоянию на июль 2021 г., Google Chrome по-прежнему является самым популярным в мире браузером для персональных компьютеров – на его долю приходится почти 68,6% рынка. Firefox с показателем на уровне 7,6% уступает не только обозревателю Google, но и Apple Safari (9,5%), а также Microsoft Edge (8,21%), являющемуся браузером по умолчанию в операционной системе Windows 10. Некогда популярная Opera сегодня вынуждена довольствоваться 2,5-процентной долей на браузерном рынке.

Доминирует Chrome и в мобильном сегменте – здесь у него 63,6%. Более сильные результаты по сравнению показателями популярности на десктопах демонстрирует мобильная версия Safari – 24,4%. Третья и четвертая позиции за Samsung Internet Browser (5,6%) и UC Browser (2%) соответственно. Замыкает пятерку лидеров Opera, чуть-чуть не дотянувшая до 2% (1,94%).