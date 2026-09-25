 

Ядро Linux в Ubuntu будет обновляться в 4 раза чаще. Благодарить нужно ищущих уязвимости с помощью ИИ

Безопасность Системное ПО Техника Открытое ПО Искусственный интеллект
, Текст: Дмитрий Степанов
Один из самых популярных дистрибутивов Linux Ubuntu переходит на ускоренный цикл устранения уязвимостей в пакетах с ядром Linux. Вместо четырех недель ждать очередного релиза теперь придется всего одну. Ускориться разработчикам Ubuntu пришлось из-за огромного количества уязвимостей, выявляемых при помощи ИИ.

Ядро в Ubuntu будет обновляться чаще

Компания Canonical, разработчик популярного дистрибутива Linux Ubuntu, будет выпускать пакеты с обновлениями ядра Linux чаще. По сообщению The Register, теперь свежая версия ядра с последними патчами будет появляться в репозиториях Ubuntu раз в неделю.

Ранее Canonical выпускала обычное обновление пакетов с ядром раз в четыре недели, а раз в две недели – пакеты с исправлениями опасных уязвимостей и важных проблем. Теперь компания переходит на унифицированный двухнедельный цикл с публикацией единого релиза раз в неделю.

Необходимость перехода на новый цикл разработки в Canonical объясняют увеличением количества уязвимостей, выявляемых в ядре Linux, не в последнюю очередь благодаря появлению инструментов искусственного интеллекта соответствующего назначения.

«Большие языковые модели (LLM) и специализированные ИИ-агенты превратили поиск ошибок [в ПО] из трудоемкого процесса, требующего ручного труда, в механизм высокого уровня автоматизации», – говорится в корпоративном блоге Canonical.

Резкое увеличение числа CVE (идентификаторов уязвимостей), касающихся Linux, объясняется не одним лишь ростом популярности ИИ-инструментов, отмечает The Register. В 2024 г. проект по разработке ядра Linux получил статус организации, уполномоченной присваивать CVE-идентификаторы (CVE Numbering Authority) и незамедлительно приступил к реализации своего нового права. Разработчики начали присваивать CVE практически всем багам, которые могли бы сказаться на безопасности систем, работающих под управлением Linux. Таковых находилось сотни ежемесячно.

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sdKjfgh-12_sk13 / Pixabay
Ядро в Ubuntu будет обновляться чаще

Согласно опубликованным Canonical материалам, в сентябре 2026 г. проектом по разработке ядра Linux было присвоено рекордное количество CVE – свыше 1,5 тыс. Чуть менее половины из них отнесены к числу представляющих высокий уровень опасности, около 200 содержат описания уязвимостей, охарактеризованные как критические.

Переход на двухнедельный цикл разработки

В результате вендорам дистрибутивов GNU/Linux теперь приходится иметь дело со значительно большим количеством CVE, чем когда-либо. Разработчики Ubuntu считают целесообразным выпускать обновление ядра с последними патчами чаще – ради минимизации временного промежутка между публичным раскрытием уязвимости и появлением в доступе новой версии ядра, содержащей последние исправления.

Новый подход к публикации релизов пакетов с обновленным ядром Linux, разработанный Canonical, предполагает применение двухнедельного цикла разработки.

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В течение первой недели осуществляется интеграция патчей, подготовительные работы, непосредственно сборка пакетов на основе получившегося исходного кода, а также их базовое тестирование. По завершении этого этапа пакеты в статусе кандидата в релизы размещаются в репозитории “proposed”, откуда их могут установить самые нетерпеливые пользователи и администраторы Ubuntu – на свой страх и риск.

Вторая неделя цикла целиком посвящена более тщательному тестированию кандидата в релизы. Этот этап включает проверку корректности интеграции с дистрибутивом, сертификации совместимости ядра с «железом» и тестирование на предмет регрессий. После этих процедур обновление считается готовым к распространению и переводится в статус релиза.

При этом очередная итерация цикла разработки начинается параллельно с тестированием предыдущей версии ядра. Таким образом, Canonical имеет возможность публиковать обновленную версию Linux каждую неделю.

Кроме того, в течение 1-2 суток после появления сведений об уязвимости в публичном пространстве и в отсутствие патчей, закрывающих ее, Canonical планирует размещать в Сети информацию о способах минимизации угрозы, которую та представляет.

ИИ – друг или враг мейнтейнера?

Появление мощных инструментов, позволяющих быстро и в полуавтоматическом режиме выявлять уязвимости в ПО, изрядно прибавило работы мейнтейнерам софта с открытым исходным кодом в целом, не только сообществу Linux.

Далеко не все рады такому положению дел. К примеру, глава разработки сверхпопулярной свободной утилиты cURL Даниэль Стенберг (Daniel Stenberg) столкнулся с потоком низкокачественных багрепортов, сгенерированных с использованием ИИ. В результате разработчик был вынужден закрыть программу по поиску уязвимостей в cURL за вознаграждение, действовавшую с 2019 г., чтобы отсечь любителей легкого заработка.

Короткая ссылка на материал: //cnews.ru/link/n707076

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