Создана замена GNOME и KDE для Linux. Она сама подстраивается под устройство и работает на ПК, планшетах и смартфонах

В Сеть выложен исходный код предварительной версии нового графического окружения для операционных систем на базе ядра Linux – Maui Shell. Новинка отличается тем, что умеет автоматически адаптироваться к размеру экрана и доступным методам ввода и, таким образом, подходит для использования на устройствах любого форм-фактора – от настольного ПК до смартфона – без «доработки напильником». Релиз запланирован на сентябрь 2022 г.

Представлена Maui Shell

Разработчики основанного на Debian Linux дистрибутива Nitrux представили новую универсальную графическую оболочку для Linux, которая может работать как на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах вроде планшета или смартфона.

Оболочка, получившая название Maui Shell, подобно популярным средам GNOME, KDE Plasma и Xfce, предлагает пользователям Linux полноценный графический интерфейс, а также набор инструментов для управления им и параметрами системы. Она включает рабочий стол, средство запуска приложений (лончер), панель задач, верхнюю панель (док) и средства вывода уведомлений и всплывающих окон для установки параметров.

Ключевая особенность оболочки – адаптируемость к особенностям оборудования, на котором она используется. Одна и та же версия Maui Shell запускается на устройствах различных форм-факторов, будь то настольный компьютер с большим дисплеем и подключенными мышью с клавиатурой или миниатюрный смартфон, который управляется практически исключительно касанием экрана.

Перечень графических окружений для Linux пополнился новым участником

Новинка может прийтись по вкусу производителям и просто любителям смартфонов на «чистом» Linux. Такой гаджет, к примеру, в начале декабря 2021 г. выпустила компания Pine64. Ее новый PinePhone Pro поддерживает более 20 дистрибутивов Linux, среди которых есть как сборки общего назначения (Gentoo, Slackware, Fedora), так и «заточенные» под мобильные устройства проекты (Ubuntu Touch, Sailfish OS, PureOS). По умолчанию девайс работает под управлением Manjaro Linux с окружением KDE Plasma Mobile.

Особенности оболочки

Согласно сообщению, опубликованному в блоге проекта, Maui Shell состоит из двух основных компонентов: контейнера Cask и композитного менеджера Zpace. Помимо прочего, Cask отвечает за работу верхней панели, панели задач или дока (Dock) и лончера (launcher).

Верхняя панель, как это следует из ее названия, расположена в верхней части экрана. Ее левая половина используется для вывода уведомлений, а правая содержит переключатели быстрого доступа к настройкам сети, яркости экрана, звука и др.

Док находится внизу экрана и отображает лончер, пиктограммы запущенных приложений, а также закрепленных пользователем программ.

Лончер выводит на экран полный список установленных в системе приложений и позволяет запустить любое из них.

При работе на ноутбуке или десктопе окно лончера открывается чуть выше дока. Верхняя панель управляется мышью. Развернутые на весь экран окна приложений никогда не перекрывают док.

Maui Shell на десктопе

В случае использования планшета лончер, панели и окна приложений по умолчанию открываются в полноэкранном режиме, без кнопок управления и четко отмеченных границ. При необходимости можно настроить одновременных вывод окон двух приложений на одном экране: либо бок о бок, либо одно над другим. Управление осуществляется пальцами или мышью.

Адаптировавшаяся под планшетный компьютер Maui Shell

На смартфоне все элементы Cask и приложения открывают в полноэкранном режиме, причем одновременно по умолчанию на экране может располагаться только одно окно. Если док содержит слишком много пиктограмм, чтобы уместить их на экране, пользователь может «прокручивать» его пальцем или мышью. Док также может перекрываться окном приложения.

Maui Shell на экране смартфона

Композитный менеджер Zspace управляет размещением окон и рабочими пространствами (виртуальными рабочими столами). Он задействует протокол Wayland, работа с которым осуществляется посредством API Qt Wayland Compositor.

Релиз нескоро

Проект находится на раннем этапе развития. Так, по словам разработчиков, сейчас у Maui Shell отсутствуют диспетчер сеансов, центр управления параметрами, расширение XWayland для запуска X11-приложений в сеансе на основе Wayland, не поддерживается работа с несколькими мониторами.

Сейчас авторы проекта ведут работу над интеграцией Maui Shell с звуковым сервером Pulseaudio; над функцией перетаскивания элементов при помощи мыши или пальцев (drag & drop) и возможностью взаимодействия с Bluetooth-устройствами через Bluedevil. Также пристальное внимание разработчиков приковано к виртуальным рабочим столам, лончеру и панелям.

Согласно дорожной карте проекта, в марте 2022 г. должна увидеть свет его альфа-версия (0.5.0), в июне – бета (0.5.0). Стабильный релиз версии 1.0.0, как ожидается, состоится в сентябре будущего года.

Предварительная версия Maui Shell будет включена в последний выпуск дистрибутива Nitrux 1.8.0 от 26 декабря 2021 г. в качестве альтернативной оболочки.

Разработка Maui Shell ведется на языках программирования C++ и QML. Исходный код Maui Shell опубликован на хостинге ИТ-проектов Github и распространяется на условиях свободной лицензии GNU LGPL 3.0. Это, в частности, означает, что воспользоваться наработками команды Maui Shell может любой желающий, притом бесплатно.