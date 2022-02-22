Крупно обновилась ОС, которую производители ПК ради экономии предустанавливают вместо Windows

Опубликован стабильный выпуск операционной системы FreeDOS 1.3, работа над которым велась с 2016 г. Эта бесплатная основанная на открытом исходном коде и полностью совместимая с классической MS-DOS система позволяет запускать старый софт на новых компьютерах, а возрастной технике предлагает вторую жизнь. Кроме того, FreeDOS предустанавливают на некоторые компьютеры для продажи в розницу, чтобы покупатель не переплачивал за дорогостоящую Windows.

FreeDOS обновилась до версии 1.3

Спустя пять лет разработки состоялся очередной релиз бесплатной операционной системы FreeDOS. Выходу стабильной версии 1.3 предшествовало пять кандидатов в релизы, выпущенных в период с февраля 2019 по декабрь 2021 г.

Новую версию операционной системы можно скачать с официального сайта совершенно бесплатно. Доступны загрузочные ISO-образы компакт-диска (CD), стандартная и «облегченная» сборки для запуска с USB-носителя, а также дистрибутив для записи на гибкие магнитные диски.

FreeDOS – это операционная система семейства DOS (Disk operating system, дисковая операционная система) с открытым исходным кодом и полностью совместимая с MS-DOS корпорации Microsoft. FreeDOS работает как на старых IBM-совместимых компьютерах на базе процессоров Intel 80286, 80386, так и на самом современном «железе», обеспечивая поддержку распространенных аппаратных интерфейсов вроде USB. Не составит труда запустить операционку и в виртуальной машине.

FreeDOS обновилась до версии 1.3

Начало проекту FreeDOS было положено в 1994 г., после того, как Microsoft объявила о прекращении поддержки и продаж MS-DOS. Система развивается силами американского программиста Джима Холла (Jim Hall) и сообщества. Ядро ОС распространяется на условиях свободной лицензии GNU GPL v2. Код ядра, иных компонентов и некоторых утилит доступен на хостинге ИТ-проектов Github.

Что нового во FreeDOS 1.3

Среди изменений во FreeDOS 1.3 стоит отметить обновленное 16-битное ядро Kernel 2043 с полноценной поддержкой файловой системы FAT32 и длинных имен файлов. Напомним, MS-DOS могла корректно работать с файлами, название которых состояло из одного-восьми ASCII-символов плюс расширения (до трех символов), указывающего на тип содержимого.

Во FreeDOS 1.3 возвращена поддержка сетевого стека, то есть базовых функций для обмена информацией с другими машинами.

Разработчики также отмечают улучшения процесса установки, особенно на диски с главной загрузочной записью (master boot record, MBR); обновление командного интерпретатора FreeCOM (свободная реализация command.com); появление базовых возможностей автоматической настройки региональных стандартов (посредством country.sys); обновление и расширение перечня включенных в расширенный состав программ (утилит и игр).

Основной же состав FreeDOS пополнился программами для сжатия данных unzip и zip. Последняя задействована при формировании сборки, предназначенной для записи на дискеты, благодаря чему количество гибких магнитных дисков форм-фактора 3,5 дюйма в дистрибутиве удалось сократить вдвое.

Для комфортной работы FreeDOS на реальном «железе» разработчики рекомендуют процессор не слабее Intel 80386, 2 МБ оперативной памяти, 40 МБ на диске. Система поддерживает CD- и DVD-приводы, мышь, в том числе колесо прокрутки, «большие» по меркам DOS жесткие диски (до 2 ТБ), вывод графических изображений на принтер, управление питанием. Пользователям доступны привычные по UNIX-системам утилиты командной строки cal, head, tee, less; медиаплеер; браузеры Dillo и Arachne и прочие инструменты.

Зачем нужна DOS в 2022 году

FreeDOS можно встретить на совсем новых ПК в качестве предустановленной системы. Таким образом некоторые поставщики добиваются снижения цены устройства для конечного потребителя – стоимость лицензии Windows в ней может составлять существенную долю. В частности, FreeDOS таким образом применяли Dell и HP в своих десктопах и ноутбуках. Стоит также отметить, что нередко можно обнаружить в продаже компьютеры с предустановленной Linux или вовсе без ОС.

FreeDOS способна оказаться полезной в ситуациях, когда необходимо запустить устаревшее ПО на современном оборудовании или дать вторую жизнь давно неподдерживаемой производителем машине.

Впрочем, в обоих перечисленных случаях FreeDOS не является безальтернативным решением. Для запуска DOS-приложений в ОС семейства Windows можно использовать свободный эмулятор DOSBox. Недавно обновленная Slackware 15.0 подойдет в качестве сравнительно легковесной замены современным системам (потребуется 32-битный процессор Intel не старше 80386).

Другие возможные сценарии применения FreeDOS: для аварийной загрузки в ситуации выхода из строя основной операционной системы и последующей диагностики неисправностей; резервное копирование/восстановление информации; обновление прошивки BIOS (UEFI) материнской платы, если таковое предусмотрено производителем; в качестве легковесной ОС для встраиваемых систем.

Поддержка UEFI не планируется

Что касается поддержки загрузки в системах на базе материнских плат с современными прошивками типа UEFI, то в релизе FreeDOS 1.3 она отсутствует. Согласно материалам официальной wiki проекта, ожидать ее появления в будущем не стоит вовсе. Как и все ОС семейства DOS, FreeDOS обращается к BIOS при выполнении некоторых функций видео- и дисковой подсистем, поясняют разработчики свое решение. Даже если перенести реализацию этих функций в ядро ОС, многие существующие DOS-программы утратят работоспособность, поскольку сами напрямую обращаются к BIOS, в обход операционной системы.

Таким образом, на компьютерах с «железом» без предусмотренного производителем режима совместимости с BIOS (legacy BIOS), FreeDOS, вероятно, не заработает никогда.