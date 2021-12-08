 

Microsoft в шаге от запрещения продажи СПО в своем магазине приложений

Открытое ПО
, Текст: Дмитрий Степанов
Корпорация Microsoft отложила ввод наказания для торгующих программами с открытым исходным кодом через ее фирменный магазин приложений для Windows. Спорная мера, которая должна была вступить в силу в середине июля 2022 г., вызвала негодование участников сообщества разработчиков и евангелистов свободного ПО. Правозащитная организация SFC считает это заранее спланированной акцией Microsoft по привлечению внимания.

Открытому ПО не место в Microsoft Store

Microsoft может ввести запрет на размещение платных программ на основе открытого исходного кода в своем фирменного магазине приложений для операционной системы Windows – Microsoft Store.

Данное ограничение предусмотрено новой версией правил для разработчиков, которые публикуют свои программные продукты в каталоге ПО корпорации из Редмонда. Перечень требований к выгружаемому в Microsoft Store софту был обновлен 16 июня 2022 г. В силу новые правила должны вступить 16 июля 2022 г., ровно через месяц после их обнародования.

Согласно пункту 10.8.7 переработанных правил, разработчикам запрещается взимать с пользователей плату через магазин за скачивание ПО с открытым исходным кодом или просто бесплатного софта. В этом же параграфе содержится запрет на выставление «иррационально высоких цен» на приложения. Конкретные рамки Microsoft не устанавливает, подчеркивая лишь, что цена должна соответствовать функциональности продаваемого ПО.

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Microsoft подумывает запретить открытое ПО в своем фирменном магазине приложений

Многие разработчики публикуют исходный код своих программ под лицензиями, условия которых не запрещают их продажу. Более того, некоторые крупные компании, к примеру, американская Red Hat, едва ли не полностью построили свой бизнес на сопровождении собственных коммерческих сборок открытого ПО. Это, в частности, относится к легендарному дистрибутиву Red Hat Enterprise Linux (RHEL), построенному вокруг ядра Linux (свободная лицензия GNU GPL v2).

Критика инициативы

Неоднозначную поправку к правилам пользователи Microsoft Store заметили не сразу. Как отмечают в некоммерческой правозащитной организации Software Freedom Conservancy (SFC), на новшество обратили внимание в начале июля 2022 г., и к нему у аудитории возникли вопросы.

Инициатива Microsoft способна необоснованно ограничить для разработчиков открытого ПО возможности заработка на своем собственном труде. Такого мнения, в частности, придерживается старший инженер-менеджер SUSE Хейден Барнс (Hayden Barns).

«Я разочарован изменением политики Microsoft Store, которое запрещает продажу программного обеспечения с открытым исходным кодом, — написал он в Twitter. – Магазин предоставляет независимым разработчикам [ПО] с открытым исходным кодом возможность создавать жизнеспособные проекты, взимая за них разумную плату».

В SFC отметили, что такие широко известные открытые проекты как графический редактор Krita и видеоредактор ShotCut в момент вступления в действия новых правил Microsoft Store окажутся нарушителями. Эти программы, доступные для бесплатного скачивания из других источников, в частности – с официальных сайтов, предлагаются за деньги на платформах Microsoft Store, Steam Store, Epic Store. Приобретая ПО на одной из этих площадок, пользователь может с удобством для себя поддержать разработчиков финансово.

Введение новых правил «на паузе»

Джорджио Сардо (Giorgio Sardo), ответственный за развитие магазина приложений Microsoft, заявил в Twitter, что в компании и не думали ставить палки в колеса разработчикам открытого ПО. По его словам, задача нововведения – защитить от «вводящих в заблуждение предложений», например, платных «клонов» бесплатно распространяемых приложений.

Сардо, впрочем, признал обоснованность критики в адрес Microsoft в связи с поправками и пообещал поработать над формулировками – они должны стать более прозрачными и понятными для целевой аудитории.

9 июля 2022 г. Сардо сообщил о том, что Microsoft не станет требовать исполнения новых правил до тех пор, пока неоднозначности формулировок не будут устранены.

Привлечение внимания по проверенной схеме?

Правозащитники не исключают, что вся ситуация с введением запрета на торговлю открытым ПО в Microsoft Store может быть искусно разыгранным спектаклем. В компании якобы изначально понимали, какую реакцию вызовут подобные изменения правил площадки и были готовы позднее отменить непопулярные меры, тем самым продемонстрировав свое великодушие и внимание к обратной связи.

В защиту своей версии в SFC приводят примеры подобного поведения Microsoft в прошлом. В частности, на заре существования Microsoft Store, который тогда назывался Windows Marketplace, в нем и вовсе были запрещены любые приложения под так называемыми копилефт-лицензиями, то есть защищающими свободу распространения ПО без разрешения владельца авторских прав. Негативная реакция публики на это ограничение привела к тому, что Microsoft от него быстро отказалась.

SFC против GitHub

В начале июля 2022 г. SFC обратилась ко всем разработчикам ПО с открытым исходным кодом с призывом бойкотировать хостинг проектов GitHub, с середины 2018 г. принадлежащий Microsoft. НКО отметила доминирующее положение платформы на рынке публичных сервисов для совместной открытой разработки.

Кроме того, у правозащитников возникли претензии к сравнительно новому сервису GitHub Copilot, который помогает программистам, но сам при этом обучается на загруженном на GitHub коде и его же фрагменты предлагает разработчикам. Таким образом, по мнению представителей SFC, сервис может нарушать авторские права.

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