Red Hat отправила на понижение человека, «без которого бы не было Red Hat»

В руководстве американского опенсорс-гиганта Red Hat произошли важные кадровые изменения. Ключевой архитектор сделки по продаже компании IBM в 2018 г. и один из руководителей разработки по-настоящему коммерчески успешного дистрибутива Red Hat Enterprise Linux Пол Кормье снят с должности CEO и президента и отправлен командовать советом директоров Red Hat. Вакантную должность занял другой ветеран компании – Мэтт Хикс, известный тем, что умеет не только руководить, но и способен оказать практическую помощь техническим специалистам.

Кадровые перестановки в Red Hat

Американский разработчик ПО с открытым исходным кодом Red Hat объявил о назначении нового главного исполнительного директора (CEO) и президента.

Компанию возглавил ветеран Red Hat Мэтт Хикс (Matt Hicks), ранее занимавший позицию старшего вице-президента по продуктам и технологиям. Теперь уже бывший CEO и президент Пол Кормье (Paul Cormier), вступивший в должность в 2020 г., станет председателем совета директоров Red Hat. Оба они будут подчиняться непосредственно CEO материнской компании – IBM – Арвинду Кришне (Arvind Krishna).

Как отмечает ZDNet, с мая 2022 г. в среде ИТ-бизнеса циркулировал слух о том, что Кормье может вскоре уйти в отставку. Информация не подтвердилась, однако в конечном счете топ-менеджер все же был переведен на несколько менее требовательную должность.

Мэтт Хикс возглавил Red Hat

Новоиспеченный глава Red Hat Хикс, по данным издания, достаточно популярен в компании и имеет репутацию человека, который не чурается практической инженерной работы. Хикс пришел в Red Hat в 2006 г. и на первых порах занимался переносом приложений, написанных с использованием языка программирования Perl, на платформу Java.

Человек, изменивший Red Hat

По словам Стефани Вандерлик (Stephanie Wonderlick), вице-президента по опыту бренда и коммуникациям Red Hat, компания многим обязана Кормье, посвятившему ей более 20 лет своей жизни.

«Не думаю, что Red Hat стала бы Red Hat без Пола Кормье», – написала она на своей странице в социальной сети LinkedIn, комментируя кадровые перестановки в компании.

Нельзя сказать, что заявление Вандерлик совершенно беспочвенно и имеет целью просто выразить корпоративную солидарность. Ведь именно под началом Кормье в 2003 г., тогда еще вице-президента по разработке, Red Hat свернула работу над своим сравнительного малоприбыльным дистрибутивом Red Hat Linux (RHL) в пользу полноценной ОС корпоративного класса – Red Hat Enterprise Linux (RHEL), которая впоследствии стала флагманским продуктом компании.

Red Hat Linux (RHL) – это коммерческий дистрибутив GNU/Linux, который выпускался Red Hat с 1995 по 2003 г. Именно в нем впервые был задействован один из двух наиболее популярных в мире Linux менеджеров пакетов – RPM. RHL породил массу других популярных сборок Linux, в частности, Mandriva (изначально – Mandrake). В 2003 г. на основе RHL начата разработка коммерческого дистрибутива Red Hat Enterprise Linux (RHEL) и поддерживаемой сообществом Fedora (изначально – Fedora Core).

Решение отказаться от дальнейшего развития RHL тогда оказалось непопулярным внутри компании. Позднее Кормье рассказывал, что разработчикам в то время не было дела до бизнес-модели, им хотелось работать над RHL.

«В компании наблюдалась небольшая суматоха в связи с переходом к этой новой модели, – вспоминает Кормье. – Какая-то часть разработчиков ушла, но большинство осталось».

Пользователи RHL тоже, мягко говоря, не были в восторге. Смена приоритетов была воспринята как отречение Red Hat от своих первых клиентов. Впрочем, представители бизнеса, вероятно, видели ситуацию иначе, поскольку новый продукт – RHEL – нацеленный именно на эту категорию клиентов, достаточно быстро приобрел популярность.

По собственным данным Red Hat, флагманским продуктом компании в 2022 г. пользуется более 90% организаций из списка Fortune 500. Аналитики IDC прогнозируют, что по итогам 2022 г. ПО, работающее под управлением RHEL, принесет своим владельцам совокупно около $13 трлн выручки.

Усилиями Кормье было подготовлено более 25 сделок по приобретению технологических компаний, проведение которых позволило трансформировать Red Hat из Linux-вендора в поставщика набора современных ИТ-решений на основе открытого кода.

Проводник сделки с IBM

Ключевую роль сыграл Кормье и в организации возможно важнейшей сделки в истории Red Hat, в результате которой она перешла под контроль IBM. Покупка компании «голубым гигантом» была согласована в октябре 2018 г. и закрыта в июле 2019 г.

IBM и Red Hat связывала двадцатилетняя история партнерских отношений, определенно поспособствовавших популяризации Linux и свободного ПО. В 1999 г. было впервые объявлено о том, что дистрибутив Red Hat Linux будет работать на оборудовании IBM. Тогда, по данным IDC, аудитория Linux ограничивалась лишь 10 млн пользователей. Сегодня доля Linux-машин в серверном сегменте превышает 90%.

В середине мая 2018 г. IBM и Red Hat объявили о масштабном расширении сотрудничества в сфере облачных технологий. В рамках нового соглашения IBM расширила свои решения частного облака, а также межплатформенного ПО на Red Hat OpenShift Container Platform в виде сертифицированных контейнеров Red Hat Certified Containers. Кроме того, IBM и Red Hat договорились сотрудничать в предоставлении консалтинговых услуг и услуг по внедрению сервисов через IBM Garage и Red Hat Consulting с поддержкой решений подразделениями IBM Technology Support Services и Red Hat Services.

Переговоры по сделке между Red Hat и IBM были завершены в IV квартале 2018 г. – последняя объявила о достижении договоренности между сторонами в октябре 2018 г. Сумма сделки составила $34 млрд, что на тот момент было на 60% превышало рыночную стоимость Red Hat.