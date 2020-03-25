«Импортонезависимый» китайский Linux отлучают от Debian

Один из самых известных в мире китайских Linux-дистрибутивов Deepin начнут собирать с нуля вместо того, чтобы, как и раньше, использовать наработки проекта Debian. Deepin также обзаведется собственной системой управления пакетами, которая сильно напоминает Snappy и Flatpak. Претендующая на звание национальной китайской ОС UOS, основанная на Deepin, вероятно, тоже избавится от связей с Debian.

Deepin «отвяжут» от Debian

Популярный Linux-дистрибутив Deepin. лежащий в основе «импортонезависимой» китайской операционной системы UOS, станет полностью независимым от «материнского» Debian, пишет The Register.

Начиная с предварительной версии Deepin 23, дистрибутив «будет собираться на основе ядра Linux и других компонентов с открытым исходным кодом, без расчета на помощь сообществ пользователей иных дистрибутивов», написал в посвященном проекту подразделе Reddit представитель компании – разработчика дистрибутива.

Логично предположить, что и использующая базу Deepin ОС UOS, претендовавшая на статус китайской национальной операционной системы, тоже окончательно от использования наработок сообщества Debian, одного из старейших дистрибутивов Linux.

Deepin (ранее – Hiweed Linux) использует стабильную ветку Debian в качестве базы с 2015 г. До этого разработчики опирались на другой популярный дистрибутив – Ubuntu, который, в свою очередь, сам вырос из Debian.

Deepin Linux 20.6 в среде DDE

Совместимость Deepin с Debian дает его пользователю некоторые преимущества, в частности, упрощает поиск и установку дополнительных драйверов и приложений. Это его свойство может быть в особенности полезным для тех, кто живет за пределами Китая. В ассортименте фирменного магазина приложений Deepin наблюдается заметный перекос в сторону ПО, востребованного преимущественно пользователями из Поднебесной.

Собственный формат пакетов

Помимо отказа от ассоциации с Debian, анонсирован переход Deepin на собственный формат пакетов под названием Linglong, который, как ожидается, должен свести к минимуму типичные для GNU/Linux проблемы с зависимостями. Разработчики отмечают шесть ключевых особенностей формата.

Во-первых, это универсальность – собрав пакет Linglong единожды, его можно запускать в любом Linux-окружении. Программы, упакованные в Linglong, выполняются в изолированной среде (так называемой песочнице) из соображений безопасности. Кроме того, поддерживается расширенная схема управления разрешениями (permissions).

Также разработчики обещают поддержку инкрементных обновлений – когда производится загрузка не всего пакета целиком, а только «разницы» между его новой и текущей версией –программ в Linglong-контейнерах; простые и удобные инструменты для создания пакетов.

Описанные создателями дистрибутива черты Linglong во многом присущи уже существующим системам управления пакетами, таким как Snappy, Flatpak и AppImage. Недостатки всех трех хорошо известны, и, если разработчикам Deepin удастся избежать появления аналогичных проблем в Linglong, формат вполне может получить широкое распространение.

Deepin, UOS и национальный Linux

Deepin располагает собственной уникальной графической оболочкой DDE (Deepin Desktop Environment) и рядом предустановленных утилит – их количество достигает 30 и включает файловый менеджер Deepin File Manager и видеоплеер DMovie. Также в наличии центр установки программ Deepin Software Center.

Deepin является бесплатной международной версией операционной системы UOS (Unity Operating System), разработкой которой занимается китайская компания UnionTech.

Создание UOS было инициировано властями Китая в рамках постепенного отказа от иностранного ПО. Первая бета-версия ОС увидела свет в декабре 2019 г. В январе 2021 г. UnionTech объявила о первом стабильном релизе ОС.

В начале 2021 г. компания объявила о готовности UOS стать полноценной заменой Microsoft Windows 7, официальная поддержка которой на тот момент уже год как была прекращена.

При разработке UOS акцент делается на совместимость с китайским «железом». Так, в декабре 2019 г. система научилась работать с китайскими процессорами производства компании Zhaoxin – настольную версию ОС запустили на чипе Kaixian KX-6000, а серверная заработала на Kaisheng KH-30000.