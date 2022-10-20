Google выпустила новый Android для сверхбюджетных смартфонов. Что в нем нового

Спустя два месяца после выхода мобильной операционной системы Android 13, анонсирована ее облегченная редакция Android 13 Go, предназначенная для маломощных смартфонов. Из полноценной версии в оптимизированную под работу с недорогими девайсами перекочевал ряд дизайнерских решений и полезных функций, в том числе и возможность для пользователя задавать индивидуальные настройки языка каждого приложения в отдельности – одна из самых востребованных аудиторией ОС.

Анонсирован Android 13 Go

Корпорация Google представила новую версию мобильной операционной системы Android 13 Go. Версия включает несколько значимых изменений, затрагивающих пользовательский интерфейс и базовую функциональность.

Как ожидается, первые устройства на Android 13 Go появятся на рынке в 2023 г.

Что нового в релизе

С выходом очередной версии «урезанный» Android в некоторых аспектах становится ближе к полноценной версии мобильной ОС Google. Так, Android Go, как и его старший брат, теперь умеет устанавливать системные обновления через магазин приложений Google Play (Project Mainline), частями. Таким образом, владельцам смартфонов на базе данной ОС не придется ждать новой прошивки производителя – Google сможет оперативно направлять важные патчи по собственным каналам. Причем в компании подчеркивают, что внедрение этой функции не скажется негативным образом на объеме доступного пространства на встроенном накопителе смартфона.

Android Go перешла на дизайн Material You

Кроме того, в состав Android реакции Go отныне входит сервис Google Discover, который обеспечивает формирование персонализированной ленты новостей и статей из интернета. Для того, чтобы увидеть подборку, пользователю достаточно использовать жест «смахнуть вправо» на домашнем экране смартфона.

Пользовательский графический интерфейс переработан в соответствии с концепцией дизайна Material You, впервые реализованной на практике в Android 12. Новшество позволяет пользователю подогнать цветовую схему оформления под обои (фоновый рисунок) на домашнем экране.

Соответствующая процедура, как поясняет Google в официальном блоге, не является полностью автоматической. При установке новых обоев система предложит пользователю выбор из четырех цветовых схем, которые, по оценке системы, будут наилучшим образом сочетаться с заданным фоновым рисунком. Ранее подобная возможность появилась в полноценном Android 13.

Среди прочих полезных нововведений Android Go 13 в Google отмечают опять же позаимствованные из базовой версии ОС индивидуальные настройки уведомлений и языка приложений. Возможность указать язык интерфейса каждого приложения по отдельности, по заявлению Google, стала одним из самых востребованных новшеств релиза Android 13.

Несколько фактов об Android и его Go-редакции

Android Go – это оптимизированный вариант платформы Android, ориентированный на работу в смартфонах бюджетного ценового сегмента с небольшим объемом оперативной памяти и внутреннего хранилища. Облегченная редакция ОС была представлена в 2017 г., а первые устройства на ее основе появились на рынке в 2018 г.

Устройства на базе Android Go выпускаются, в частности, под такими брендами как Nokia, Vivo, Realme, Redmi, Motorola.

По данным Google, в 2022 г. число активных пользователей устройств под управлением Android Go достигло 250 млн.

В сентябре 2022 г. Google повысила минимальные требования к «железу» смартфонов для корректной работы на них ОС Android и набора собственных сервисов (Google Mobile Servies, GMS). Теперь гаджету стало необходимо иметь в своем распоряжении не менее 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти, вне зависимости от того, используется ли обычная версия Android или ее облегченная Go-редакция.

Android 13 Go использует кодовую базу Android 13, релиз которого состоялся в августе 2022 г. Среди ключевых улучшений, представленных в 13 полноценном выпуске мобильной ОС – новые возможности по защите конфиденциальности пользователей, поддержка «объемного» звука и более качественная интеграция приложений сторонних разработчиков в интерфейс системы.