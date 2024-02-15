Китай выпустил национальную ОС с поддержкой китайских суверенных процессоров

Tencent Cloud разработала TencentOS – форк знаменитой классической CentOS, «убитой» стараниями Red Hat. Облачная ОС умеет работать на CPU китайской разработки, в частности, Kungpeng, Hygon и Feiteng. Пока система доступна исключительно пользователям из КНР.

Tencent развивает форк CentOS

Облачная «дочка» китайского ИТ-гиганта Tencent выпустила новую версию форка Linux-дистрибутива CentOS – TencentOS Server V3 – с поддержкой ряда процессоров, разработанных в КНР, пишет The Register.

Разработчиком ОС заявлена совместимость дистрибутива с седьмой и восьмой ветками CentOS, которая в свою очередь является бесплатным вариантом известного коммерческого продукта Red Hat Enterprise Linux (RHEL) компании Red Hat (с 2019 г. принадлежит IBM).

TencentOS «заточена» под использование в облачных сценариях, поддерживает виртуализацию GPU и подходит для работы с моделями искусственного интеллекта. ОС сконфигурирована таким образом, чтобы снизить нагрузку на CPU и оперативную память при использовании в роли гостевой системы. В качестве же хоста она потребляет не более 2% от совокупного объема вычислительных ресурсов машины, на которую она установлена, утверждают разработчики.

Как отмечает The Register, фирменная ОС Tencent сегодня обеспечивает работу принадлежащей компании сверхпопулярной в Китае социальной сети WeChat. Переход на TencentOS позволил сократить расходы на серверную инфраструктуру приложения на 43%.

Поддержка китайских процессоров

Наиболее важной особенностью TencentOS для национальной ИТ-отрасли КНР является наличие поддержки разработанных в Китае серверных процессоров Kunpeng, Hygon и Feiteng.

Под брендом Kunpeng известно семейство серверных процессоров, разработанных дочерним предприятием Huawei – HiSilicon. Входящие в него CPU основаны на архитектуре ARM и несут до 64 ядер ARMV8, работающих на частоте до 2,6 ГГц. Huawei позиционировала модель Kunpeng 920 в качестве «самого производительного» ARM-процессора.

Китайская Hygon в прошлом выпускала серверные и десктопные x86-процессоры на базе архитектуры AMD Zen. В рамках сотрудничества компании в 2016 г. создали совместное предприятие Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co. Ltd. (THATIC), которое получило лицензию AMD на использование Zen в производстве собственных процессоров. В июне 2019 г. стало известно о прекращении сотрудничества AMD с китайским чипмейкером.

Процессоры под торговой маркой Feiteng выпускает Tianjin Phytium Technology. Поначалу компания специализировалась на чипах архитектуры SPARC, однако впоследствии перешла к использованию ARM-технологий.

Способна ли китайская ОС работать в системах, основанных на CPU импортонезависимой архитектуры LoongArch компании Loongson, пока неизвестно. В феврале 2024 г. CNews писал, что у Loongson готов первый серверный чип 3C6000 на ядрах LA664, который в плане производительности предположительно способен конкурировать с процессорами на Zen 3, увидевшей свет осенью 2020 г. До этого компания выпускала исключительно продукты для рынка десктопов.

Одна из «наследниц» CentOS

В декабре 2020 г. Red Hat объявила о грядущем полном прекращении поддержки CentOS 8 и предложила пользователям переходить на CentOS Stream – непрерывно обновляемую редакцию дистрибутива.

Данный шаг компании не встретил понимания со стороны сообщества и поспособствовал появлению множества «клонов» оригинальной CentOS, таких как AlmaLinux и Rocky Linux.

Продукт исключительно для внутреннего рынка?

Как отмечает The Register, новая версия TencentOS с расширенным перечнем поддерживаемого оборудования не доступна в облаке Tencent за пределами Поднебесной – во всяком случае пока. Не исключено, что ОС окажется эксклюзивом китайского региона, хотя более предыдущие релизы продукта в прошлом рано или поздно добирались до зарубежных клиентов облачного провайдера.

Другие китайские Linux

Помимо облачной TencentOS, в Китае широко применяется сразу несколько операционных систем, основанных на ядре Linux с открытым исходным кодом. Одна из них – коммерческая Kylin и ее opensource-вариант – openKylin. Последний недавно получил поддержку функций ИИ, работу которых обеспечивают модели ИИ, инференс которых осуществляется непосредственно на ПК.

В КНР развивается ОС Deepin, которая представляет собой еще один дистрибутив Linux, первоначально базировавшийся на Debian. Deepin, в частности, можно было встретить на ноутбуках Huawei.

В 2022 г. разработчики решили «отвязать» Deepin от Debian и приступили к сборке ОС «с нуля» и дали обещание создать для нее свою уникальную систему пакетов.

Кроме того, в Китае встречается система UOS, создание которой было инициировано властями Китая в рамках постепенного отказа от иностранного ПО. Первая бета-версия ОС увидела свет в декабре 2019 г. В январе 2021 г. было объявлено о первом стабильном релизе ОС. В основе UOS лежит Deepin.