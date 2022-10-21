Магазин приложений Microsoft начал продавать бесплатный аналог Office под Windows

The Document Foundation запустила продажи через Microsoft Store офисного пакета LibreOffice, который является бесплатной и свободной альтернативой Microsoft Office. В НКО, курирующей развитие проекта, рассчитывают на покупателей, желающих получать софт через официальные каналы Microsoft и готовых в этой связи «платить за удобство». Пользователи компьютеров Apple Mac с сентября 2022 г. также имеют возможность получить LibreOffice из официального магазина приложений, но обойдется он им вдвое дороже.

За удобство предлагают заплатить

Некоммерческая организация The Document Foundation (TDF) опубликовала пакет офисных программ LibreOffice в фирменном магазине приложений корпорации Microsoft – Microsoft Store.

LibreOffice можно загрузить совершенно бесплатно с официального сайта проекта. Сборки доступны для всех популярных настольных операционных систем, как в виде исходного кода, так и в бинарном виде, вместе с программой-установщиком.

Тем не менее с 20 октября 2022 г. LibreOffice предлагается пользователям Windows через Microsoft Store, причем за плату, хоть и по меркам коммерческих офисных продуктов символическую – 4,59 евро (около 274 руб. по курсу ЦБ на 21 октября 2022 г.). TDF называет эту сумму «платой за удобство».

Страница LibreOffice в Microsoft Store

По заявлению организации, предложение нацелено на «поддержку конечных пользователей, желающих получать десктопное программное обеспечение по собственным каналам продаж Microsoft».

Вырученные средства от продаж в TDF обещают направить на поддержку дальнейшего развития проекта LibreOffice.

Старая новая маркетинговая стратегия

Ранее поддержкой канала распространения LibreOffice через Microsoft занималась немецкая компания Allotropia. Представитель маркетинговой команды TDF Майк Сондерс (Mike Saunders) поблагодарил партнера за сотрудничество.

Как поясняют в TDF, решение продавать продукт через Microsoft Store отражает «новую маркетинговую стратегию», выработанную организацией еще в 2020 г. В ее рамках TDF сосредотачивается на развитии версии LibreOffice для частных пользователей (community version), которым не требуется техническая поддержка на коммерческой основе. Бизнес-сегмент же, где та крайне востребована, организация отдает на откуп сторонним компаниям-партнерам, таким как Allotropia.

Пользователи Mac тоже заплатят

Microsoft Store – не первая площадка, через которую TDF распространяет LibreOffice на коммерческой основе.

В сентябре 2022 г. платная сборка офисного пакета стала доступна пользователям устройств под управлением операционной системы macOS в официальном магазине приложений Mac App Store. Однако «плата за удобство» для обладателей компьютерной техники фирмы Apple чуть ли не вдвое выше взимаемой с пользователей Windows – 8,99 евро (примерно 543 руб.).

Стоит также отметить, что версия LibreOffice, продающаяся через Mac App Store за деньги, в некоторым смысле уступает загружаемой с официального сайта проекта. В комплекте поставки первой отсутствует среда исполнения Java (Java Runntime Environment, JRE) – политика магазина Apple запрещает включать в состав пакета внешние зависимости. Отсутствие поддержки исполнения Java-кода ограничивает функциональность отдельных компонентов LibreOffice, в частности, редактора баз данных LibreOffice Base.

Выводя в продажу LibreOffice через Mac App Store, TDF деликатно потеснила своего другого партнера – Collabora, как и Allotropia, входящего в консультативный совет организации. Впрочем, компания продолжила продавать специальную macOS-сборку LibreOffice для бизнеса под брендом Collabora Office за все те же 8,99 евро.

Примечательно, что Collabora Office доступна и пользователям Windows в Microsoft Store по цене в $14,99 (около 921 руб.).

Что такое LibreOffice

LibreOffice является проектом с открытым исходным кодом, распространяемым на условиях свободной лицензии Mozilla Public License Version 2.0 (MPL 2.0). Своими корнями LibreOffice уходит к другому открытому проекту, OpenOffice и является так называемым форком, то есть независимо развивающимся ответвлением материнского проекта. Курирует развитие проекта некоммерческая организация The Document Foundation (TDF).

LibreOffice представляет собой бесплатный аналог классического Microsoft Office. В качестве базового формата для хранения файлов использует OpenDocument Format, представляющий собой альтернативу Office Open XML, используемому корпорацией Microsoft. Несмотря на это, LibreOffice полностью поддерживает открытие и сохранение документов в форматах Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint и др).