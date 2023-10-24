Сотрудник Intel с русским именем воссоздал BIOS для легендарного процессора ПК IBM

Разработчик Сергей Киселев выпустил версию 1.0.0 проекта BIOS с открытым кодом для Intel 8088. Благодаря полностью свободной прошивке BIOS можно легально создавать собственные девайсы на основе процессора, лежавшего в основе семейства первых массовых персональных компьютеров IBM PC.

Релиз 8088 BIOS

Проект по разработке открытой прошивки BIOS (базовая система ввода/вывода) для компьютеров на основе процессора i8088 под названием “8088 BIOS” достиг версии 1.0.0 спустя более чем 10 лет разработки.

Исходный код прошивки написан на языке ассемблера и распространяется на условиях свободной лицензии GPL v3 и опубликован на платформе GitHub. Там же размещены и бинарные сборки для различных устройств. Проект курирует инженер Intel Сергей Киселев, проживающий в США, следует из описания владельца соответствующего репозитория.

Компьютеры c CPU Intel 8088 традиционно поставлялись с проприетарной прошивкой BIOS, использование которой в сторонних разработках во многих странах могло бы считаться нарушением законодательства в области авторского права. Проект в первую очередь привлечет внимание любителей ретро-«железа», которые заинтересованы в создании клонов классических машин или новых устройств на базе Intel 8088, в которых также применяются современные электронные компоненты.

Разработчик Сергей Киселев выпустил версию 1.0.0 проекта BIOS с открытым кодом для Intel 8088

Микросхема BIOS располагается на материнской плате IBM-совместимого компьютера и содержит набор системных программ, которые служат для инициализации и тестирования оборудования с дальнейшей передачей управления операционной системе.



Стоит также отметить, что помимо 8088 BIOS, существует несколько других проектов по созданию открытой микропрограммы BIOS, поддерживающих работу с процессором Intel 8088. Это, в частности, GLaBIOS с кодом под GPL v3.

«Сердце» легендарного семейства IBM PC

16-битный микропроцессор i8088, выпущенный корпорацией Intel в 1979 г., является урезанной версией оригинального i8086 c 8-битной шиной данных. Базовая версия ЦП работала на тактовой частоте 4,77 МГц.

В 1981 г. на основе этого процессора компания IBM начала выпуск первого массового персонального компьютера семейства IBM PC. Такие машины были способны запускать операционную систему PC DOS разработки IBM, а также поставлялись с «зашитым» в ПЗУ интерпретатором языка программирования BASIC, что позволяло пользователям незамедлительно приступить к разработке софта, без приобретения дополнительного ПО. Как обратили посетители портала Hacker News, из исходного кода проекта Киселева следует, что его разработка лишена возможности загрузки BASIC из ROM.

Серия IBM PC оказалась коммерчески успешной, продемонстрировав уровень продаж на 800% более высокий, чем тот, на который первоначально рассчитывала IBM. На пике компания отгружала по 40 тыс. машин в месяц. Производство IBM PC продолжалось вплоть до 1987 г.

Какие устройства поддерживает прошивка

В описании проекта на GitHub разработчиками заявлена поддержка таких устройств как процессорная плата в форм-факторе ISA Xi 8088, IBM XT (второе поколение IBM PC), материнская плата форм-фактора MicroATX с процессором i8088 (или его улучшенным клоном NEC v20) NuXT, ноутбука Book 8088, а также собственной разработки Киселева – открытой IBM XT-совместимой платы Micro 8088.

Бурное обсуждение DIY-энтузиастов в Сети спровоцировало появление на рынке миниатюрного лэптопа Book 8088, вероятно, гонконгского происхождения в мае 2023 г. Устройство с 16-цветным 7-дюймовым дисплеем оснащено процессором Intel 8088, 640 КБ оперативной и 512 МБ энергонезависимой памяти (флеш-карта), продавалось на одной из китайских торговых интернет-площадок по цене от $200 в зависимости от конфигурации. За встроенную звуковую карту, совместимую с Sound Blaster, покупателю пришлось бы доплатить $21. Версия со звуком и комплектом расширения для установки дополнительных ISA-плат обошлась бы в $241. Примечательно также, что мини-компьютер располагает отдельным сокетом для установки математического сопроцессора Intel 8087.

Продавцом была заявлена поддержка девайсом операционной системы MS-DOS вплоть до версии 6.22, а также ОС Windows 3.0, выпущенной в 1990 г.

Украденная прошивка

Достоверно неизвестно, какая именно прошивка BIOS была использована создателями устройства Book8088, однако Сергей Киселев уверен, что она базируется на более ранней версии его софтверного детища, причем в нарушение лицензии GPL.

«Хоть моя разработка и является открытой, и я не возражаю против того, чтобы люди использовали ее код в своих проектах, для меня очень важно соблюдение принципов разработки и лицензирования свободного программного обеспечения. И тот, кто производит эту машину, грубо нарушает закон об авторском праве и условия лицензирования», – заявил в разговоре с изданием Ars Technica разработчик.

Согласно условиям GPL, компания-производитель устройства имела полное право использовать код проекта 8088 BIOS для собственных нужд совершенно бесплатно, но на нее при этом возлагалось обязательство упомянуть изначального автора кода и по требованию любого пользователя устройства отразить то, какие изменения были внесены ею в этот код.

Желающие заменить предположительно пиратский BIOS, Киселев через собственный магазин Weird Electronics на площадке Tindie продает совместимую с Book8088 микросхему BIOS по цене от $10 до $15, которая зависит от типа используемого для хранения микропрограммы накопителя. Электронное устройство поддерживает перепрограммирование, поэтому в случае выпуска очередной версии прошивки специлистам не составит особого труда его обновить.