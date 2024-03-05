Linux на ПК прорвался через барьер 4%. Это исторический рекорд

Доля Linux на десктопных компьютерах в период со II квартала 2021 г. по февраль 2024 г. выросла примерно на 2 процентных пункта и достигла рекордных 4,03%. Всплеск интереса к ОС на свободном ядре и ПО можно объяснить по-разному, в том числе завышенными требованиями к «железу» со стороны традиционно популярной в этом сегменте Windows и стремлением Linux к простоте и понятности для рядового пользователя.

Linux пробил 4-процентный потолок

Доля свободной GNU/Linux на рынке настольных операционных систем впервые превысила 4%. Соответствующие данные по итогам февраля 2024 г. приводит сервис статистики Statcounter, который также ведет мониторинг ситуации на рынках веб-браузеров и поисковых систем.

Важно отметить, что в зафиксированных сервисом 4,03% не входят персональные компьютеры, работающие под управлением Chrome OS, которая также базируется на ядре Linux. Эта ОС разработки корпорации Google выделена в самостоятельную категорию и занимает долю в 2,27% на глобальном рынке.

Впервые отметку в 2% Linux преодолел во II квартале 2021 г., а к III кварталу 2023 г. этот показатель вырос еще на 1 п.п. – до 3%. Наконец, затем в рекордно короткие сроки – всего за пять месяцев – доля ОС на базе ядра Linux достигла 4%.

Фото: statcounter.com Изменение рыночной доли пяти наиболее популярных десктопных ОС в период с января 2020 г. по февраль 2024 г.

Согласно результатам опроса, проведенного порталом Stack Overflow в конце 2022 г., в период с 2018 по 2022 г. доля программистов, которые используют Linux дома и на работе, выросла с 25,3% до почти 40%.

Почему растет популярность Linux

Statcounter не предлагает какого-либо объяснения сравнительно резкому увеличению количества десктопов под управлением Linux за последние несколько кварталов, а также началу уверенного движения этого показателя вверх, начиная со II квартала 2021 г.

Специалисты профильного портала Neowin предполагают, что рывок Linux обусловлен завышенными со старта системными требованиями Windows 11 – актуальной версии ОС Microsoft – в сравнении с предыдущими ее поколениями.

Windows 11 была представлена в июне 2021 г. Для своей работы система нуждается как минимум в двухъядерном 64-битном центральном процессор с тактовой частотой 1 ГГц, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ свободного места на жестком диске или SSD, графическом адаптере, совместимом с DirectX 12, UEFI с функцией безопасной загрузки и поддержкой TPM 2.0.

Требование к наличию TPM 2.0 для многих пользователей усложнило процесс миграции с Windows 10 на «одиннадцатую», если не сделало его полностью невозможным. Оказавшимся в такой ситуации, в сущности, были доступны три опции: оставаться на Windows 10 до истечения срока ее поддержки в 2025 г. (а возможно и после него), модернизировать ПК для совместимости с Windows 11 или искать альтернативу ОС Microsoft, которой вполне мог бы выступить один из дистрибутивов Linux. Например, для откровенно «слабых» ПК, вероятно, подойдет недавно вернувшийся к жизни известный своей компактностью Damn Small Linux.

В январе 2024 г. CNews со ссылкой на Tom’s Hardware и его источники в отрасли писал о том, что Microsoft планирует ужесточить минимальные системные требования будущих версий Windows к «железу». Для полноценной работы с ИИ-инструментами ОС вроде Copilot машина будет нуждаться не менее чем в 16 ГБ оперативной памяти и нейронном процессоре производительностью от 40 TOPS.

Microsoft информацию, распространенную Tom’s Hardware, тогда не подтвердила, но и не опровергла.



Также можно предположить, что росту популярности Linux на десктопе способствует его постоянное движение навстречу рядовому пользователю: за прошедшие 20 лет ОС, когда-то в массовом сознании ассоциировавшаяся с инструментом гиков, хакеров и высококвалифицированных разработчиков ПО, стал ощутимо более дружелюбным к владельцам домашних мультимедиа-машин. Это касается едва ли не всех аспектов взаимодействие с Linux: от поиска установочного образа дистрибутива и его инсталляции, до установки софта и настройки параметров системы.

Кроме того, для многих домашних пользователей ПК все еще остается основным устройством для видеоигр, несмотря на широкую доступность разнообразных приставок к телевизору соответствующего назначения. Долгое время Windows была практически безальтернативной игровой программной платформой для ПК, однако в последние годы расстановка сил несколько изменилась и стараниями отдельных разработчиков, например, Valve, Linux постепенно превращается в инструмент для запуска достаточно сложных игровых проектов, в том числе высокобюджетных, которые относят к классу AAA.

По состоянию на февраль 2024 г., игровая платформа Steam (принадлежит Valve) насчитывала около 2,3 млн активных Linux-пользователей, что составляет 1,76% от общего числа активных пользователей площадки.

Позиции Windows невероятно сильны

Скачок популярности, зафиксированный сервисом статистики, существенно не отразился на позициях Linux относительно конкурентов в рейтинге Statcounter: система надежно застолбила за собой четвертую его строчку.

Windows, в свою очередь, по-прежнему остается самой востребованной в мире десктопной программной платформой: ОС корпорации Microsoft удерживает долю размером в 72,13%. Основным преследователем Windows является macOS – операционная система для компьютеров семейства Apple Mac, с показателем 15,46%.

Тройку лидеров замыкает «Неизвестная» (“Uknown”) операционная система. Учитывая методологию сбора статистики, применяемую Statcounter, в эту категорию, вероятно, попадают системы, пользователи которых по той или иной причине не передают корректный User-Agent (идентификационную строку браузера) при посещении сайтов-партнеров сервиса. Таким образом, в число «Неизвестных» может быть включена едва ли не любая десктопная ОС, в том числе Windows, macOS и основанные на ядре Linux.

Наконец, четвертая и пятая строки рейтинга принадлежат Chrome OS (2,26%) и FreeBSD (0,01%).