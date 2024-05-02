Из ядра ОС Android убрали поддержку суперперспективной архитектуры RISC-V

Google, на протяжении нескольких лет трудившаяся над реализацией поддержки набирающей популярность открытой процессорной архитектуры RISC-V в мобильной ОС Android, сделала шаг в противоположном направлении. Американский технологический гигант удалил код, обесчивающий ее работу, из официального образа Generic Kernel Image.

Поддержка RISC-V удалена из GKI Android

Поддержка перспективной открытой архитектуры RISC-V убрана из общего ядра (Generic Kernel Image) операционной системы Android, пишет The Register.

Соответствующий патч под названием “ack_riscv64_turndown”, направленный сотрудником корпорации Google, принят проектом Android Open Source Project (AOSP) 1 мая 2024 г.

На практике это означает, что операционные системы, построенные на базе AOSP и использующие GKI, не будут работать на чипах RISC-V «из коробки».

Задача по обеспечению поддержки этой архитектуры таким образом перекладывается на плечи производителя устройства или конкретной микросхемы. Внесение определенных правок в Android для многих вендоров является обычным делом, но, как отмечает The Register, необходимость реализации поддержки целой архитектуры самостоятельно таковым назвать нельзя.

© bennymarty / Фотобанк Фотодженика Google исключила код поддержки RISC-V из общего ядра Android

Пока неясно, как скажется нынешнее решение инженеров Google на интеграции RISC-V в экосистему Android в дальнейшем. ОС Google оснащаются преимущественно смартфоны, а поскольку «умных» телефонов на базе архитектуры RISC-V на рынке пока не наблюдается, то и жизнь вендорам своим решением Google не усложнила. Примечательно, что Android по-прежнему принимает патчи, предназначенные для реализации поддержки RISC-V – через AOSP.

В Google уверяют, что удаление поддержки открытой архитектуры из GKI не поставит крест на сравнительно новой инициативе, которая нацелена на то, чтобы «подружить» Android и RISC-V.

«Android продолжит поддерживать RISC-V, – заявил представитель Google в разговоре с изданием Android Authority. – Из-за высокой скорости итераций мы не готовы предоставить единый поддерживаемый образ для всех поставщиков. Эта конкретная серия патчей удаляет поддержку RISC-V из GKI Android»

Android не готов к RISC-V?

Решение Google может свидетельствовать о том, что в компании не считают Android готовой к использованию на устройствах с чипами RISC-V и появления таковых на рынке придется ожидать несколько дольше, чем предполагалось ранее.

В октябре 2023 г. Google и производитель мобильных процессоров Qualcomm анонсировали проект по созданию чипы на основе архитектуры RISC-V под названием Snapdragon Wear, предназначенного для применения в составе умных часов. Для такой техники у Google есть операционная система Wear OS (ранее – Android Wear) – специальная «легковесная» версия Android.

С 2020 г. в рамках борьбы с фрагментацией ядра Android Google обязует производителей устройств использовать общее для всех устройств ядро – Generic Kernel Image (GKI), собранное и подписанное специалистами корпорации. Поддержка «железа» (SoC или плат) отныне реализуется производителем в виде специальных модулей (GKI Modules). Эти модули и GKI могут обновляться отдельно друг от друга.

Такой подход в том числе позволяет Google своевременно доставлять обновления безопасности Android через Google Play, в обход вендора устройства. Этот подход Google внедрила в 2019 г. в рамках инициативы Project Mainline.

Перспективная архитектура

В отличие от ARM, доминирующей на рынке смартфонов и носимой электроники, и x86, популярной среди производителей компьютеров, представленная в 2010 г. RISC-V является открытой архитектурой – ее можно свободно и бесплатно использовать в любых проектах, в том числе коммерческого характера.

Поддержкой и развитием RISC-V занимается некоммерческая организацией RISC-V International, в которую входят более 1 тыс. участников из 50 стран. В России с осени 2022 г. существует ассоциация разработчиков на RISC-V.

Перспективу в RISC-V разглядели и в Китае и даже планировали создать собственный национальный вариант архитектуры – форк под названием RISC-X, чтобы обезопасить себя от возможных санкций со стороны США. Американские чиновники недавно озаботились проблемой свободного доступа к технологии со стороны бизнеса из Поднебесной и в настоящее время изучают вопрос его возможного ограничения.