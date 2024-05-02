Из ядра ОС Android убрали поддержку суперперспективной архитектуры RISC-V
Поддержка RISC-V удалена из GKI Android
Поддержка перспективной открытой архитектуры RISC-V убрана из общего ядра (Generic Kernel Image) операционной системы Android, пишет The Register.
Соответствующий патч под названием “ack_riscv64_turndown”, направленный сотрудником корпорации Google, принят проектом Android Open Source Project (AOSP) 1 мая 2024 г.
На практике это означает, что операционные системы, построенные на базе AOSP и использующие GKI, не будут работать на чипах RISC-V «из коробки».
Задача по обеспечению поддержки этой архитектуры таким образом перекладывается на плечи производителя устройства или конкретной микросхемы. Внесение определенных правок в Android для многих вендоров является обычным делом, но, как отмечает The Register, необходимость реализации поддержки целой архитектуры самостоятельно таковым назвать нельзя.
Пока неясно, как скажется нынешнее решение инженеров Google на интеграции RISC-V в экосистему Android в дальнейшем. ОС Google оснащаются преимущественно смартфоны, а поскольку «умных» телефонов на базе архитектуры RISC-V на рынке пока не наблюдается, то и жизнь вендорам своим решением Google не усложнила. Примечательно, что Android по-прежнему принимает патчи, предназначенные для реализации поддержки RISC-V – через AOSP.
В Google уверяют, что удаление поддержки открытой архитектуры из GKI не поставит крест на сравнительно новой инициативе, которая нацелена на то, чтобы «подружить» Android и RISC-V.
«Android продолжит поддерживать RISC-V, – заявил представитель Google в разговоре с изданием Android Authority. – Из-за высокой скорости итераций мы не готовы предоставить единый поддерживаемый образ для всех поставщиков. Эта конкретная серия патчей удаляет поддержку RISC-V из GKI Android»
Android не готов к RISC-V?
Решение Google может свидетельствовать о том, что в компании не считают Android готовой к использованию на устройствах с чипами RISC-V и появления таковых на рынке придется ожидать несколько дольше, чем предполагалось ранее.
В октябре 2023 г. Google и производитель мобильных процессоров Qualcomm анонсировали проект по созданию чипы на основе архитектуры RISC-V под названием Snapdragon Wear, предназначенного для применения в составе умных часов. Для такой техники у Google есть операционная система Wear OS (ранее – Android Wear) – специальная «легковесная» версия Android.
С 2020 г. в рамках борьбы с фрагментацией ядра Android Google обязует производителей устройств использовать общее для всех устройств ядро – Generic Kernel Image (GKI), собранное и подписанное специалистами корпорации. Поддержка «железа» (SoC или плат) отныне реализуется производителем в виде специальных модулей (GKI Modules). Эти модули и GKI могут обновляться отдельно друг от друга.
Такой подход в том числе позволяет Google своевременно доставлять обновления безопасности Android через Google Play, в обход вендора устройства. Этот подход Google внедрила в 2019 г. в рамках инициативы Project Mainline.
Перспективная архитектура
В отличие от ARM, доминирующей на рынке смартфонов и носимой электроники, и x86, популярной среди производителей компьютеров, представленная в 2010 г. RISC-V является открытой архитектурой – ее можно свободно и бесплатно использовать в любых проектах, в том числе коммерческого характера.
Поддержкой и развитием RISC-V занимается некоммерческая организацией RISC-V International, в которую входят более 1 тыс. участников из 50 стран. В России с осени 2022 г. существует ассоциация разработчиков на RISC-V.
Перспективу в RISC-V разглядели и в Китае и даже планировали создать собственный национальный вариант архитектуры – форк под названием RISC-X, чтобы обезопасить себя от возможных санкций со стороны США. Американские чиновники недавно озаботились проблемой свободного доступа к технологии со стороны бизнеса из Поднебесной и в настоящее время изучают вопрос его возможного ограничения.