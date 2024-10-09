В GNOME Foundation полетели головы. Создатели знаменитой графической оболочки для Linux живут не по средствам

GNOME Foundation, задающая вектор развития рабочего стола GNOME, уволила двух директоров ради сокращения издержек. Кроме того, сотрудники и члены сообщества будут меньше путешествовать за счет организации. НКО давно живет не по средствам и продолжает свою работу лишь за счет финансовой подушки безопасности, сформированной около пяти лет назад.

В GNOME Foundation вновь летят головы директоров

В GNOME Foundation, которая курирует разработку свободного графического окружения для Unix-подобных операционных систем, произошли значимые кадровые перестановки. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

НКО покидают креативный директор Кэролин Хенриксен (Caroline Henriksen) и директор по развитию сообщества Мелисса Ву (Melissa Wu). Некоторые из обязанностей, которые были возложены на двоих теперь уже бывших руководителей GNOME Foundation, будут перераспределены между оставшимися сотрудниками. Эти обязанности принадлежат к таким сферам как организация собственных и участие в сторонних мероприятиях, реализация маркетинговых инициатив и проведение кампаний по сбору средств, работа над графическим дизайном в рамках проекта GNOME.

Расставание с двумя сотрудниками, занимавшими одни из ключевых должностей в GNOME Foundation, обусловлено соображениями экономии, поясняется в сообщении на сайте организации. Управляющий совет НКО недавно принял бюджет не следующий финансовый год (с 1 октября 2024 г. по 30 сентября 2025 г.) со значительным дефицитом. Для поддержания стабильной работы GNOME Foundation было принято решение значительно урезать расходы, в том числе за счет отказа от двух, как выяснилось «необязательных», позиций в составе руководства структуры.

GNOME Foundation GNOME Foundation избавилась от двух директоров, чтобы умешить размер ФОТ

В связи с сокращением затрат организация существенно ограничит своих расходы на транспортировку представителей сообщества, управляющего совета и персонала GNOME Foundation. Управляющий совет проанализирует, участие в каких из предстоящих мероприятий критично для НКО, а какие можно спокойно пропустить ради экономии денег.

GNOME Foundation не собирается отказываться от участия в ранее запланированных событиях GNOME.Asia и GUADEC. Политика жесткой экономии также не затронет такие статьи расходов как поддержание работоспособности инфраструктуры портала gnome.org и участие в программе оплачиваемых стажировок Outreachy, нацеленной на членов социальных групп, слабо представленных в сфере разработки открытого ПО.

Кроме того, GNOME Foundation продолжает поиск нового исполнительного директора и утверждает, что вынужденное сокращение расходов на отразится на его результатах.

Кадровые потери организации

В июле 2024 г. GNOME Foundation покинула исполнительный директор Холли Миллион (Holly Million), приняв решение возобновить обучение в университете. «Я буду стремиться к получению PhD (доктор философии – ученая степень в США, российским эквивалентом которой является степень доктора наук; – прим. CNews) в области психологии и посвящу себя частной практике».

Временно исполняющим обязанности исполнительного директора организации был назначен Ричард Литтауэр (Richard Littauer), специалист в сфере разработки ПО с открытым исходным кодом и любитель птиц, говорится на странице сайта GNOME Foundation, посвященной управляющему совету НКО.

Миллион, называвшая себя «профессиональным шаманом, целительницей, писательницей», возглавила GNOME Foundation в октябре 2023 г. Выбор кандидатуры Миллион вызвал неоднозначную реакцию со стороны сообщества СПО.

В конце июля 2024 г. из состава управляющего совета GNOME Foundation был исключен Сонни Пирс (Sonny Piers) – якобы за нарушение кодекса поведения. Отдельные представителе сообщества восприняли такое объяснение как отговорку.

GNOME Foundation добралась до резервов

Проблемы финансового характера GNOME Foundation испытывает уже достаточно давно. В июле 2024 г. председатель управляющего совета Роберт Маккуин (Robert McQueen) заявил о том, что организация тратит средств больше, чем привлекает на протяжении более чем трех последних лет. В 2023 г. финансовом году перерасход составил $120 тыс., в 2022 г. – $286 тыс., в 2021 г. – $640 тыс.

По словам Маккуина, в сущности, НКО продолжает функционировать за счет денег из резерва, сформированного четыре-пять лет назад. Уставом организации предусмотрено сохранение на банковском счету определенной минимальной суммы, которая позволит ей продолжать работу в случае утраты источников финансирования. Именно с учетом этой финансовой подушки безопасности GNOME Foundation и формирует бюджеты.