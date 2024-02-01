Linux, более популярный, чем Ubuntu, превращается в Windows. Он будет следить за пользователями и передавать данные разработчикам

Manjaro, входящий в топ-5 дистрибутивов Linux по версии DistroWatch, обзаведется системой сбора телеметрии. Планируется, что по умолчанию она будет отключена, но если пользователь ее активирует, то разработчики Manjaro получат доступ к обширному массиву данных о применяемом оборудовании. Это позволит проекту точнее оценить размер своей аудитории. Пока же новый инструмент Manjaro Data Donor проходит публичное тестирование и отправляет данные решивших к нему присоединяться на сервер в Германии.

Телеметрия в Manjaro

В популярном десктопном дистрибутиве Linux Manjaro в обозримой перспективе может появиться телеметрия – система сбора и отправки разработчикам пользовательских данных.

В начале ноября 2024 г. проект Manjaro на своем официальном форуме объявил о том, что ведет поиск желающих протестировать новый инструмент – Manjaro Data Donor (MDD). Он предназначен для сбора статистики о пользователях дистрибутива и передаче на сторонний сервер проекта.

Как объясняют разработчики, на первых порах MDD планировалось применять для усовершенствования методики подсчета количества активных пользователей Linux-системы. Ранее для этих целей использовалась периодическая отправка ping-запросов машинами пользователей на специальный адрес в Сети, принадлежащий команде Manjaro, однако этот подход имел целый ряд недостатков.

© laupri / Фотобанк Фотодженика Manjaro Linux обзаведется системой сборки телеметрии

Теперь же разработчикам хочется получить доступ и к другим ценным пользовательским данным, таким как сведения о применяемом «железе» и софтверном окружении. Эта информация необходима команде проекта для того, чтобы сформировать представление о сценариях использования дистрибутива и на уже на его основе планировать будущее системы, поясняет Роман Гильг (Roman Gilg), разработчик Manjaro из Берлина (Германия), в соответствующей ветке на форуме проекта.

Сбор телеметрии по умолчанию будет отключен

Гильг призвал помочь с тестированием MDD и предложил оставлять отзывы об идее в комментариях к оригинальному посту, который на момент публикации данного материала набрал 2,5 тыс. просмотров, 8 лайков и более сотник комментариев.

По словам Гильга, если тесты, которые планирует провести в ближайшие несколько дней, дадут позитивный результат, то MDD появится в каждой инсталляции Manjaro и будет запускаться автоматически в виде системного сервиса (systemd) и иметь возможность отсылать данные на сервер проекта. Впоследствии, когда и если сервис телеметрии закрепится в операционной системе, отправка сведений о применяемом оборудовании будет по умолчанию отключена. Для ее включения потребуются действия со стороны пользователя.

Сбор телеметрии на протяжении многих лет осуществляют операционные системы семейства Microsoft Windows. Соответствующие инструменты в ОС появились не позднее июля 2015 г., когда свет увидела стабильная сборка «десятки».

Разработчики дистрибутива Fedora (права принадлежат Red Hat, входящую в структуру IBM) также обсуждали внедрение телеметрии. Инициатива встретила неоднозначную реакцию сообщества. В итоге проект принял решение встроить в Fedora для рабочих станций инструмент Azafea, начиная с версии 42. Релиз Fedora 42 ожидается в первой половине 2025 г.

MDD можно протестировать

В настоящее время желающим протестировать MDD в ее текущем состоянии предлагается вручную установить пакет mdd из репозитория дистрибутива при помощи менеджера пакетов pacman.

Как поясняет, Гильг, инструмент представляет из себя простой скрипт, написанный на языке программирования Python, исходный код которого доступен на GitHub. Для сбора данных используется утилита inxi, позволяющая вывести на экран или сохранять в файл информацию о системе и «железе», включая тип центрального процессора компьютера, объем доступной оперативной памяти, применяемые драйверы, ядро Linux, графическое окружение и пр.

Предварительное тестирование MDD показало, что инструмент демонстрирует стабильную работу на машинах с CPU архитектуры x86 (AMD, Intel), поддержка же ARM пока оставляет желать лучшего.

Собранные в рамках тестирования данные аккумулируются на сервере облачного провайдера Hetzner в Нюрнберге (Германия) в базе данных ClickHouse – колоночной СУБД, разработанную «Яндексом». Ознакомиться с собранной статистикой может любой желающий через специальную информационную панель Manjaro Metrics. На момент публикации данного материала к испытанию системы присоединилось около сотни устройств под управлением Manjaro из разных регионов мира, в том числе из России. Гильг пообещал, что эти данные будут удалены по окончании тестирования.

Популярный дистрибутив

Страница Manjaro на портале DistrоWatch занимает пятое место по числу посещений за последние 12 месяцев. Более популярны только Debian, EndeavourOS, Mint и MX Linux (в порядке возрастания суммарного количества визитов). Примечательно, что Manjaro в этом рейнтинге опережает Ubuntu и Fedora, которые расположились на шестой и седьмой строчках соответственно.

Все это свидетельствует об интересе пользователей к дистрибутиву, однако не позволяет объективно оценить реальный размер его аудитории. Дать точную оценку затрудняются и сами разработчики Manjaro.

Manjaro – дистрибутив GNU/Linux, основанный на Arch Linux и развивающийся с 2011 г. в виде более дружественной рядовому пользователю альтернативы. Разработчики предлагают официальные сборки системы на базе графических окружений Xfce, KDE Plasma, GNOME.