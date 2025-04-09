Впервые за годы обновилась наследница легендарной MS-DOS, которая «живет» на ПК экономных пользователей

В первые с 2022 г. вышла стабильная версия свободной и бесплатной операционной системы FreeDOS с массой исправлений, нацеленных на повышение стабильности работы. Древняя ОС до сих пор не утратила своей актуальности – ее продолжают предустанавливать на новые ПК, чтобы сделать ценник для покупателя более привлекательным.

Обновилась FreeDOS

После трех лет разработки состоялся стабильный релиз свободной операционной системы FreeDOS, одной из преемниц легендарной MS-DOS корпорации Microsoft. Наиболее значительные изменения в рамках версии 1.4 затронули FreeCOM, инсталлятор и справочную систему ОС.

FreeDOS – это операционная система семейства DOS (Disk operating system, дисковая операционная система) с открытым исходным кодом и полностью совместимая с MS-DOS корпорации Microsoft. FreeDOS работает как на старых IBM-совместимых компьютерах на базе процессоров Intel 80286, 80386, так и на самом современном «железе», обеспечивая поддержку распространенных аппаратных интерфейсов вроде USB. Не составит труда запустить операционку и в виртуальной машине.

В центре внимания разработчиков на данном этапе развития проекта – повышение стабильности компонентов ОС, в частности, FreeCOM – оболочки FreeDOS, командный интерпретатор, аналог которого в MS-DOS носит название Сommand.com. Обе этих программы выполняют связующую функцию между пользователем и остальными компонентами ОС, принимая запросы на выполнение операций и приложений через командную строку и возвращая результат.

Загрузить дистрибутив FreeDOS 1.4 можно с официального сайта проекта совершенно бесплатно. Пользователям доступны сразу несколько вариантов поставки системы: в виде LiveCD с дополнительным бонусным диском (содержит дополнительное ПО) – вариант который подойдет большинству; в формате образа для флеш-накопителя для установки на реальное «железо» без привода CD-ROM и даже образы для записи на гибкий диск.

Самая компактная версия, предназначенная для запуска и установки FreeDOS с дискеты, занимает 720 КБ. LiveCD содержит стандартные программы DOS, а также набор приложений, архиваторов, драйверов устройств, игр, инструментов для работы с сетью и звуком. BonusCD дополняет вышеперечисленное софтом для разработки ПО, редактирования текста, допутилитами, содержит графическую оболочку OpenGEM.

Новшества релиза 1.4

FreeCOM с выходом версии 0.86, которая включена в состав FreeDOS 1.4, получил значительное количество исправлений, улучшений, направленных на повышение уровня совместимости, а также поддержку нескольких новых языков.

Помимо FreeCOM, обновление получили стандартные утилиты, поставляемые вместе с FreeDOS – Xcopy, Move, FDisk и mTCP.

Так, Xcopy, которая позволяет копировать файлы и каталоги с сохранением их оригинальной структуры, теперь расходует существенно меньше памяти стека при рекурсивном копировании. Аналогичным образом был скорректирован алгоритм работы утилиты Move, предназначенной для перемещения файлов и каталогов. Соответствующие изменения позволяют снизить шанс возникновения опасной ошибки переполнения стека при выполнении операций копирования и перемещения, поясняют разработчики.

В FDisk, программе для разметки жестких дисков, устранены критические ошибки, которые могли приводить к проблемам с целостностью данных в случае работы с большим количеством разделов.

Сетевой стек FreeDOS на основе mTCP, который обеспечивает работу ПК с протоколами TCP/IP, по заявлению разработчиков, теперь является более надежным во всех отношениях.

Наконец, кардинальной переработке подверглась справочная система FreeDOS. FDHelp 1.1.0 переписана с нуля и основана на современном формате документов HTML.

Проблемы, которые так и не были решены

Не все компоненты, которые разработчики планировали включить в новый релиз, к моменту его публикации оказались в достаточно стабильном состоянии, поэтому в итоге в него не вошли. К таковым, в частности, относятся текстовый редактор Blocek версии 1.73 и новая версия ядра FreeDOS.

FreeDOS 1.4 унаследовала ядро FreeDOS 1.3, которая вышла в марте 2022 г., без изменений, в результате чего нынешняя версия свободной ОС не позволяет запускать Windows for Workgroups (3.11) в расширенном режиме, но поддерживает Windows 3.1 в стандартном.

FreeDOS 1.4, равно как и ее предшественницы, не располагает поддержкой систем на базе материнских плат с прошивками UEFI и умеет работать только с BIOS. Однако запустить ее на современных ПК все же можно – в режиме совместимости с BIOS (legacy BIOS).

Актуальность DOS

Несмотря на наличие более «продвинутых» и современных альтернатив, FreeDOS по-прежнему находит применение в некоторых ситуациях. Например, эту ОС устанавливают на новые ПК вместо коммерческих Windows и Linux, чтобы снизить розничную цену итогового продукта, но при этом не оставлять потенциального покупателя совсем уж без софта. Так, на одном из популярных российских онлайн-маркетплейсов до сих пор можно с легкостью найти десятки предложений о продаже современных ноутбуков брендов HP, Gigabyte, MSI, Infinix, iRU с предустановленной FreeDOS.

FreeDOS позволяет продолжать использовать откровенно устаревшее оборудование под управлением сравнительно регулярно обновляющейся ОС и располагающей приличным набором совестимых приложений. Microsoft прекратила поддержку MS-DOS в 2000 г. В апреле 2024 г. был открыт исходный код MS-DOS 4.00 на условиях свободной лицензии MIT.

В начале 2024 г. CNews писал о том, что одна из немецких железнодорожных компаний заинтересована в специалиста в области администрирования систем на базе MS-DOS и Windows 3.11. Таким образом, окончательно свою актуальность DOS не утратила.

Свободное ПО с открытым исходным кодом

Начало проекту FreeDOS было положено в 1994 г., после того как Microsoft объявила о прекращении поддержки и продаж MS-DOS. Система развивается силами американского программиста Джима Холла (Jim Hall) и сообщества.

Ядро ОС распространяется на условиях свободной лицензии GNU GPL v2. Код ядра, иных компонентов и некоторых утилит доступен на хостинге ИТ-проектов Github.

ОС поддерживает английский, немецкий, нидерландский, французский, турецкий, шведский и испанский языки, а также огромное количество кодировок.