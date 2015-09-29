«Логика бизнеса» разработала новую версию «Логики СЭД» на базе Alfresco

Компания «Логика бизнеса» (ГК «АйТи») разработала новую версию решения «Логика СЭД» на платформе Alfresco. Как сообщили CNews в «Логике бизнеса», в версию 1.2 вошли 16 функциональных доработок и 29 административных функций.

Решение «Логика СЭД» на платформе Alfresco в целом предназначено для автоматизации управленческого документооборота и делопроизводства (СЭД), а также для решения других задач по работе с неструктурированными документами (ECM).

В свою очередь, СПО-платформа Alfresco ECM — это решение на рынке систем класса Enterprise Content Management.

Среди основных новшеств «Логики СЭД» версии 1.2: работа с мероприятиями и совещаниями; модуль «Оперативное хранение»; секретари и заместители; новые возможности при работе с поручениями.

Из числа последних проектов по внедрению «Логики СЭД» на Alfresco в компании отметили проект в ФМС России, где «Логика СЭД» на СПО-платформе заменила проприетарную систему и обрабатывает до 60 тыс. документов в месяц. В этом году стартовал проект по внедрению «Логики СЭД» на Alfresco во ФГАУ «Парк «Патриот». Еще несколько внедренческих проектов в других организациях ведут партнеры «Логики бизнеса».

Проведенное в августе «Логикой бизнеса» исследование подтвердило, что на рынке ECM наблюдается выраженный тренд по переходу на СПО-решения: примерно половина участников опроса уже используют или планируют в ближайшем будущем использовать такие прикладные решения, указали в компании.

«Мы продолжаем наращивать пользовательский функционал “Логики СЭД” на Alfresco, не забывая и о расширении административных функций системы, — прокомментировал выход новой версии директор по консалтингу и разработке «Логики бизнеса» Алексей Кислицын. — Новая версия — одна из немногочисленных на рынке “коробочных” СЭД на СПО-платформе, готовых к использованию без дополнительных затрат на доработку».