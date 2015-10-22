Postgres Professional и Alt Linux договорились о сотрудничестве в области разработки и внедрения СПО

Компания Postgres Professional, созданная в начале этого года, выбрала активную политику продвижения своих продуктов и впервые приняла участие в 12-й конференции разработчиков СПО, организуемой компанией Alt Linux. Дмитрий Васильев, DBA Postgres Professional, выступил с докладом на тему «Диагональное масштабирование PostgreSQL» и рассказал о результатах тестирования производительности PostgreSQL на современных Hi-End серверах компаний HP (SuperDome X) и IBM (POWER8), сообщили CNews в Postgres Pofessional.

Как отмечается, основой для долгосрочных партнерских отношений между Postgres Pofessional и Alt Linux является взаимный интерес к разработке и внедрению свободного ПО. Alt Linux, являясь частью международного сообщества разработчиков и российским создателем ОС на ядре Linux, активно взаимодействует с ИТ-компаниями, а Postgres Professional на сегодняшний день — единственный вендор СУБД PostgreSQL в России.

Первым опытом совместной работы компаний стало участие в конкурсе, проводимом Минкомсвязи: Alt Linux вошла в консорциум компаний, который возглавила Postgres Professional. Консорциум подал заявку на конкурс ИТ-проектов Минкомсвязи в номинации «Системы управления базами данных» (СУБД). Результатом сотрудничества компаний консорциума стала победа в конкурсе — проект занял первое место в номинации «СУБД».

Postgres Professional планирует продолжить взаимодействие с Alt Linux: обе компании работают над разработкой и внедрением свободного ПО, кроме того, PostgreSQL встроен в дистрибутивы, разрабатываемые Alt Linux, и компании планируют активно взаимодействовать в будущих проектах, а также работать над развитием своих продуктов.

«Перспективы взаимодействия Postgres Professional и Alt Linux подразумевают совместную работу над новыми версиями ОС и СУБД, включая версии для государственных и коммерческих компаний с повышенными требованиями к безопасности данных», — заявил Олег Бартунов, генеральный директор Postgres Professional.

По словам Алексея Смирнова, генерального директора Alt Linux, «сотрудничество Alt Linux с Postgres Pofessional направлено на повышение качества продуктов и расширение спектра услуг и поддержки, поставляемых заказчикам. Совместная работа позволит предоставлять конечным пользователям техническую поддержку должного уровня».

В рамках намеченной политики компании заключили партнерский договор о сотрудничестве и взаимной поддержке, который, как ожидается, позволит упростить взаимодействия как при разработке продуктов, так и при их внедрении, отметили в Postgres Professional.