EMC с выпуском Rack Hardware Director и обновлением REX-Ray ускоряет переход к Open Source

Корпорация EMC представила RackHD (Rack Hardware Director) — независимый от платформы стек технологий, разработанных для решения отраслевых проблем управления серверными и сетевыми ресурсами в гипер-структурах. В дополнение к этому сообщество CoprHD представило релиз CoprHD 2.4 и новые вехи сотрудничества с Intel и Государственным Университетом Орегона. Как сообщили CNews в EMC, это важный этап развития сообщества, потому что CoprHD выходит из стадии проекта с открытым кодом от одного вендора. Наконец, EMC также представила свежие обновления Project REX-Ray, своего движка с открытым кодом для управления системами хранения, который можно использовать вместе с контейнерами Docker, Mesos и других разработчиков.

Rack Hardware Director

Программное обеспечение RackHD предлагает средства управления оборудованием (M&O — management & orchestration), которые помогают автоматизировать обнаружение, описание, распределение и программирование для широкого спектра серверов уже сегодня, рассказали в компании. В планах развития также числится поддержка сетевых устройств.

«Современные ЦОД представляют собой смесь многовендорных систем хранения и серверов с постоянно увеличивающимся разнообразием коммерческого оборудования, которое используется для обслуживания гипер-масштабируемых проектов. Установка ОС нижнего уровня, обновление прошивки и BIOS для огромного количества устройств уже сегодня является трудоёмкой задачей для инженеров ЦОД, которую приходится решать в ручном режиме. А с переходом к гипер-масштабам она становится все более сложной и дорогостоящей, — указали в EMC. — Проект RackHD был запущен для автоматизации и упрощения этих фундаментальных процедур для широкого спектра оборудования из ЦОД».

Разработчики могут использовать библиотеку RackHD API как один из компонентов более крупной системы управления или создать свой пользовательский интерфейс для управления оборудованием, независимо от типа используемого оборудования. Решение призвано помочь организациям внедрять современные приложения (3 платформы), которые используют большое количество типизированных серверов и гетерогенную инфраструктуру.

Сегодня RackHD поддерживает широкий спектр серверов x86, используемых в ЦОД, а также предлагает функции обнаружения и мониторинга маршрутизаторов. Сообщество проекта RackHD было создано через EMC {code}, Community Onrampfor Developer Enablement, чтобы предоставить участникам возможность расширять гетерогенную поддержку устройств, а также разрабатывать новые полезные функции программно-определяемого ЦОД. Полный перечень функций доступен на странице сообщества проекта RackHD в GitHub.

Выпуск CoprHD 2.4

CoprHD — это программное обеспечение для автоматизации с открытым кодом, которое помогает централизовать и трансформировать многовендорную среду хранения в простую и расширяемую платформу. Сообщество CoprHD выпустило свой первый релиз CoprHD 2.4 вместе с новыми функциями, проектами, участниками и перешло на лицензию Apache License 2.0. Новый релиз расширяет охват CoprHD и поддерживает объектное хранение EMC ECS, а также новые REST API для EMCXtremIO 4.0. Полный перечень функций и поддерживаемых платформ доступен на странице сообщества проекта CoprHD.

Intel и Университет Орегона присоединились к сообществу CoprHD. Intel ведет проект по интеграции Keystone с CoprHD, чтобы использовать Cinder API и/или CoprHD API для предоставления сервисов блочного хранения. Эта функция позволит реализовать единый интерфейс системы хранения с CoprHD для сервисов OpenStack.

В стремлении продолжить расширение экосистемы CoprHD, сообщество CoprHD выпустило комплект разработчика SouthBound SDK (Software Development Kit), созданный специально для того, чтобы вендоры систем хранения и другие компании могли легче добавить другие хранилища данных к CoprHD. Студенты Университета Орегона уже разрабатывают первый плагин на базе SouthBound SDK для нового драйвера EMC ScaleIO. Он позволит заменить драйвер ScaleIO в текущем релизе, а также будет служить тестовым образцом для дальнейшего улучшения SouthBound SDK, отметили в компании.

Обновление REX-Ray

REX-Ray — это проект с открытым кодом, запущенный EMC {code}, который предоставляет постоянный доступ к хранилищам данных для контейнерных систем, включая решения Docker, Mesos и других разработчиков. Он был создан для расширения функциональности хранения, включая типичные хранилища, виртуализированные и облачные платформы.

В релизе 0.3 имеется множество обновлений, которые были сделаны самим сообществом, включая поддержку платформ GCE (Google Compute Engine), EMC Isilon и EMC VMAX. В дополнение к этому REX-Ray получил возможность упреждающего монтирования разделов, что позволяет хосту переназначать смонтированные разделы с других не отвечающих хостов. Данный функция обеспечивает постоянный доступ приложений к хранилищам, указали в EMC.

Доступность

«RackHD, CoprHD и REX-Ray — это технологии, которые помогают дать ответ на серьезные вызовы при создании программно-определяемых ЦОД. Мы надеемся, что открытость и доступность этих технологий, а также наши коллективные усилия в рамках сообщества разработчиков помогут принести пользу для широкого спектра организаций и используемых приложений», — заявил Джон Роэзе (John Roese), старший вице-президент и CTO в EMC.

Проект RackHD будет доступен по лицензии Apache License 2.0 и размещаться на GitHub. CoprHD 2.4 доступен по лицензии Apache License 2.0 и будет размещаться на coprhd.org. REX-Ray 0.3 будет доступен 12 декабря 2015 г. по лицензии Apache License 2.0 и размещаться на GitHub.