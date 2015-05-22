МТС запустила первую сеть LTE-1800 в Челябинской области

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о запуске собственной сети LTE на частоте 1800 МГц в Челябинской области в дополнение к существующей сети «четвертого поколения» в частотном диапазоне LTE-2600. Впервые возможность воспользоваться высокоскоростным мобильным интернетом на «голосовых» частотах получили жители Снежинска и Трехгорного.

Использование диапазона частот 1800 МГц дает возможность в два раза расширить зону покрытия одной базовой станции «четвертого поколения» по сравнению со стандартом LTE-2600. Увеличенная дальность радиопокрытия позволяет обеспечивать высокоскоростной сетью 4G отдаленные населенные пункты, автомобильные трассы, а также зоны с частотными ограничениями. Вместе с тем, сигнал LTE-1800 лучше проникает в закрытые помещения, повышая качество покрытия 4G в жилых домах, учебных заведениях, торговых и бизнес-центрах и других городских постройках.

В планах МТС до конца первого полугодия 2015 г. запустить двухдиапазонную сеть 4G в двадцати населенных пунктах Челябинской области, в частности, в малых городах, таких как Озерск, Троицк, Сатка, Еманжелинск, и в местах летнего отдыха жителей и гостей региона — на озере Увильды и других. Также в 2015 г. сеть МТС LTE-1800 будет запущена в Челябинске и Магнитогорске с целью улучшения покрытия 4G внутри зданий.

Стандарт LTE-1800 поддерживает до 90% моделей LTE-устройств ведущих производителей, в том числе Apple, Samsung, HTC, Huawei, LG, Nokia, Sony, ZTE и другие. Теперь пользоваться 4G-интернетом могут также владельцы гаджетов, которые не поддерживают другие распространенные в России диапазоны LTE, таких как iPhone 5, iPad mini.

«Запуск LTE-1800 — значимое событие для Челябинской области. Благодаря внедрению нового стандарта связи, жители региона получили доступ к инновационной сети, которая работает на самом распространенном в мире частотном диапазоне. Важным аспектом является запуск нового стандарта в малых и закрытых городах, отдаленных населенных пунктах, популярных местах отдыха, где жители ограничены в выборе сервисов высокоскоростной передачи данных, либо не имеют технической возможности пользоваться ресурсами интернета. Сотрудничество с ведущими мобильными операторами оказывает положительное влияние на качество жизни жителей Южного Урала, повышает инвестиционную привлекательность региона, способствует сокращению «цифрового неравенства» и открывает доступ к современным сервисам и услугам», — рассказал министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов.

«Использование мультидиапазонной сети LTE позволяет нам гибко и максимально эффективно подходить к модели построения сети «четвертого поколения», обеспечивая высокое качество сервиса для конечного абонента. Сеть LTE-1800 дает возможность с наименьшими капитальными затратами расширять аудиторию пользователей сервисов высокоскоростной передачи данных за счет жителей небольших населенных пунктов. Кроме того, сегодня мы в Челябинской области развиваем сеть LTE не только в диапазонах 1800 и 2600 МГц, но и 800 МГц, которую запустим в течение 2015 г. Таким образом, наша сеть станет трехдиапазонной, а в мире лишь небольшое количество мегаполисов имеют сеть, сопоставимую с нашей по количеству используемых диапазонов. Жители Южного Урала получат более высокие скорости не только в сети 4G, но и в 3G, так как в зависимости от потребности абонента нагрузка будет равномерно распределяться между современными стандартами связи. Уже сегодня мы видим рост активности абонентов в связи с ростом скорости мобильного интернета — объем передаваемого LTE-трафика в Челябинской области за год вырос более чем в десять раз», — подчеркнул директор МТС в Челябинской области Вячеслав Бежин.

Сегодня сеть LTE МТС в частотном диапазоне 1800 МГц также действует в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Уфе.